Feuerwehr Siegen: Fehlalarm an Bertha-von-Suttner-Gesamtschule

Weidenau. Unbekannte haben am Freitag die Brandmeldeanlage in der Weidenauer Dreifachturnhalle unweit der Bertha-von-Suttner-Gesamtschule ausgelöst.

Als der Alarm am Freitag, 6. März, bei der Leitstelle in Siegen einging, wurde der gesamte Löschzug der Hauptamtlichen Wache mit mehreren Löschfahrzeugen sowie Rettungswagen, ebenso der Löschzug Weidenau in Marsch gesetzt.

Zusätzlich begab sich auch die Polizei mit zwei Streifenwagen zur Einsatzstelle. Der Einsatztrupp fand den eingeschlagenen Melder schnell.

Ein Feuer war nicht zu löschen.

