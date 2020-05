Siegen: Feuerwehr knackt Geldtransporter und befreit Fahrer

Siegen. Die Feuerwehr Siegen befreit einen Mitarbeiter eines Sicherheitsunternehmens aus einem Geldtransporter. So geriet der Mann in die missliche Lage.

Premiere für die Feuerwehr Siegen. Erstmals musste die Wachabteilung einen Geldtransporter knacken.

Am Mittwochnachmittag, 27. Mai, stoppte der Mitarbeiter eines Geldtransportunternehmens in der Oranienstraße sein gepanzertes Fahrzeug vor der Deutschen Bank. Ein technischer Defekt in der Türverriegelung jedoch hinderte den Mann daran auszusteigen.

Feuerwehr Siegen rückt mit schwerem Gerät an

Mit Schere und Spreizer sowie hydraulischem Druck gelang es den herbeigerufenen Feuerwehrleuten, die massive Tür aus ihrer Verankerung zu lösen. Zwischenzeitlich war es in dem Sicherheitsfahrzeug unangenehm warm geworden.

Nach seiner Rettung erhielt der Sicherheitsmitarbeiter Wasser, um sich abzukühlen. An dem gepanzerten Fahrzeug entstand hoher Sachschaden.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.