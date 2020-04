Feuerwehreinsatz Siegen: Feuerwehr löscht Waldbrand in Sohlbach-Buchen

Sohlbach-Buchen. Autofahrerin entdeckt Flammen im Wald bei Sohlbach-Buchen. Feuerwehrleute aus Siegen und Kreuztal im Einsatz. Umfangreiche Nachlöscharbeiten

Rund 120 Quadratmeter Waldboden in Sohlbach an der Ortsgrenze zu Buschhütten mussten am Freitagabend, 17. April, die Feuerwehr aus Buschhütten, Kreuztal, Fellinghausen, Sohlbach und Geisweid löschen.

Schon auf der Anfahrt hatten die Einsatzkräfte die Flammen in Wald gesehen und daraufhin das Einsatzstichwort auf Waldbrand 2 erhöht. Eine Autofahrerin hatte das Feuer entdeckt und den Notruf gewählt.

60 Feuerwehrleute aus Siegen und Kreuztal im Einsatz

Nach einigen Minuten Suche war die genaue Einsatzörtlichkeit lokalisiert. Mit einem Löschangriff war das Feuer schnell unter Kontrolle. Danach erfolgten umfangreiche Nachlöscharbeiten. Rund 60 Einsatzkräfte waren vor Ort.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Siegerland! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.