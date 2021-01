Siegen: Folkband Ticket to Happiness gewinnt Musikpreis

Die Siegener Folkband Ticket to Happiness gewinnt beim 38. Deutschen Rock und Pop Preis den ersten Preis in der Kategorie "Best Latin-Pop-Song".

Siegen Der Beste Latin-Pop-Song beim 38. Deutschen Rock und Pop Preis kommt aus Siegen: "El Ritmo del Amor" der Folkband Ticket to Happiness.

Die Siegener Folkband Ticket to Happiness hat beim 38. Deutschen Rock und Pop Preis in der Kategorie "Bester Latin-Pop-Song" gewonnen. Der spanischsprachige Song „El Ritmo del Amor“ aus der Feder von Songwriter (und Spanischlehrer) Patrick Helle überzeugte die Jury. Die sechsköpfige Formation gewann außerdem zwei zweite Preise in den Kategorien "Beste Folkrockband" und "Bester Folkrock-Song" (für ihre Komposition "Over now").

Die Auszeichnung für "El Ritmo del Amor" sei "völlig überraschend" gekommen, so Patrick Helle. Eigentlich sei die Band eher im Folkgenre beheimatet. Das preisgekrönte Stück basiere auf einem schnellen, treibenden Off-Beat-Rhythmus und "schnelle spanische Gitarren- und Violinenmelodien entführen den Hörer in die Gefühlswelt der spanischen und südamerikanischen Musik". Im Text gehe es um Liebe, Leidenschaft und Tanz.

38. Deutscher Rock und Pop Preis in Siegen: Verleihung in der Siegerlandhalle wegen Corona abgesagt

Der Song ist nach Angaben der Band bereits auf allen bekannten Online-Musikplattformen zu hören, ehe er Ende 2021 auf dem nächsten geplanten Album von Ticket to Happiness erscheinen soll. Die Auszeichnung komme im richtigen Moment, sagt Patrick Helle: "Wir sind darüber gerade in dieser Zeit der massiven kulturellen Einschränkungen - sehr viele Konzertabsagen - sehr erfreut und stolz." Die Band hoffe, möglichst bald ihre Musik wieder live vor Publikum spielen zu können.

Eigentlich hätten die Auszeichnungen im Dezember in der Siegerlandhalle, seit einigen Jahren fester Ort der Veranstaltung, verliehen werden sollen. Wegen der Corona-Pandemie musste der Termin jedoch abgesagt werden. Beim Deutschen Rock und Pop Preis werden Preise in 126 Kategorien vergeben. Damit werde "der heutigen musikalischen Vielfalt im Bereich der Rock- und Popmusik Rechnung getragen", wie es auf der Homepage der Veranstalter heißt.

