Siegen: Frau (48) in Wohnung überfallen und beraubt

Geisweid. Eine Frau ist in Siegen in einer Wohnung überfallen und ausgeraubt worden. Die Polizei sucht den Täter. Das sind die vorläufigen Hintergründe.

Nach ersten Erkenntnissen suchte der Verdächtige gegen 17 Uhr am Montag, 27. April, die Geschädigte in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Stormstraße im Siegener Stadtteil Geisweid auf.

Dort bedrohte er die Frau mit einem Messer und erbeutete einen niedrigen vierstelligen Euro-Betrag. Das Opfer blieb unverletzt, Näheres zur Tat liegen noch nicht vor, so die Polizei.

Polizei in Siegen bittet um Mithilfe

Der Verdächtige hat, schreiben die Beamten, ein „südländisches Erscheinungsbild“. Er ist etwa 20 bis 25 Jahre alt und 1,75 bis 1,80 Meter. Er hat eine normale bis sportliche Figur und trug seine schwarzen Haare kurz, sein längeres Deckhaar war nach hinten gekämmt.

Bekleidet war der Mann mit einem schwarzen Trainingsanzug mit orangem Streifen am Saum der Jacke. An den Füßen hatte er weiße Turnschuhe. Er trug zudem eine schwarze Maske und schwarze Handschuhe.

Das Kriminalkommissariat 5 in Siegen ermittelt wegen Raubes und bittet um Hinweise unter 0271/7099-0.

