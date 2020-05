Siegen: Fußgänger (46) angefahren und schwer verletzt

Siegen. Ein Fußgänger ist in Siegen angefahren und schwer verletzt worden. Laut Polizeiangaben hatte ihn ein Autofahrer nicht wahrgenommen.

Wie die Polizei in Siegen am Donnerstag mitteilt, wollte ein 46-Jähriger Autofahrer am Mittwoch, 27. Mai, von der Wallhausenstraße nach links in die Graf-Johann-Straße abbiegen.

Den ebenfalls 46-jährigen Fußgänger, der die Graf-Johann-Straße in Richtung Achenbach überquerte, nahm er nicht wahr. Bei der Kollision im Einmündungsbereich stürzte der Fußgänger zu Boden.

Verletzter kommt in eine Siegener Krankenhaus

Ein Rettungswagen brachte ihn mit schweren Verletzungen in ein Siegener Krankenhaus.

Es entstand Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 3000 Euro.

