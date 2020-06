Siegen: Gartenlaube in Flammen, Hühner und Tauben verbrannt

Weidenau. Die Feuerwehr Siegen kann zwei Hunde im letzten Moment aus einer brennenden Gartenlaube in Weidenau retten. Für Vögel kommt jede Hilfe zu spät.

Bei einem Brand an der Weidenauer Talstraße sind am Dienstagnachmittag mehrere Tiere Opfer eines Feuers geworden. Gegen 15 Uhr wurden die Feuerwehrleute der Wache Siegen, aus Weidenau und Geisweid gerufen, weil es hinter einem Wohnhaus zu einem Feuer in einer Gartenlaube gekommen war, das dann auf weitere Hütten übergriff.

Laut Polizeiangaben vor Ort waren die Bewohner nicht zuhause, Nachbarn wurden auf das Feuer aufmerksam und alarmierten sofort die Feuerwehr.

Anstrengende Löscharbeiten für die Feuerwehr Siegen bei warmen Temperaturen

Bei Eintreffen der Feuerwehr standen mehrere Gartenlauben, ein Hühnerstall, ein Taubenschlag und ein Gewächshaus des Nachbarn in Flammen, das Feuer war auch auf mehrere Bäume übergesprungen. Die Einsatzkräfte konnten im letzten Augenblick zwei Hunde, die in einer der Gartenlauben eingesperrt waren, unverletzt retten. Für mehr als 50 Tauben und zahlreiche Hühner kam allerdings jede Hilfe zu spät, sie erstickten oder verbrannten.

Aufgrund des Brandes musste die Feuerwehr mehrere B-Schläuche einsetzen und konnten nur unter Atemschutz arbeiten. Bei den sommerlichen Temperaturen von über 27 Grad ist es für die Feuerwehrleute körperlich sehr anstrengend unter Atemschutz zu arbeiten. Weil viele Einsatzkräfte und Fahrzeuge vor Ort waren, musste die Polizei die Talstraße von der Einmündung ab Känerbergstraße bis zum Vogelsang sperren.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Siegerland! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.