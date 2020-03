Siegen-Geisweid: Start in Flohmarkt-Saison unter der HTS

Geisweid. Kalt, aber trocken war der erste Flohmarkt 2020 unter der HTS in Siegen-Geisweid. Organisator Mario Görög dankt den Helfern im Sanitätsdienst.

Die Flohmarkt-Saison 2020 ist gut gestartet. Es war trocken, aber bitterkalt, als am Samstag, 7. März, bereits um 2 Uhr in der Nacht die ersten Händler in der Stahlwerkstraße standen und bei der Kälte um die Wette bibberten, um die besten Plätze zu ergattern.

Schon am frühen Morgen trafen dann auch die ersten Besucher unter der Hüttentalstraße ein, um im großen Angebot an Flohmarktartikeln zu stöbern. „Der Anfang eines jeden Jahres ist immer schwer – doch diesmal war es wenigstens trocken“, sagte Organisator Mario Görög. „Zahlreiche Händler waren da, lediglich einige ältere Besucher sind diesmal ausgeblieben, Grund war wohl das Corona-Virus Risiko“, vermutete Görög.

Immer am ersten Samstag im Monat unter der HTS in Geisweid

Angeboten wurde wie immer alles, was auf dem Dachboden oder im Keller zu finden ist. Unzählige Antiquitäten, Raritäten und Trödelware aller Art reihten sich unter der HTS Tisch an Tisch.

Für das leibliche Wohl der Besucher war mit Kaffee und Waffeln bestens gesorgt. Lediglich auf die beliebte Erbsensuppe, die sonst das Küchenteam der DRK-Bereitschaft Siegen-Nord kocht, mussten die Besucher verzichten. Doch am Samstag, 4. April, wird es dann wieder in der Feldküche des DRK dampfen.

Einen großen Dank richtete Mario Görög an die Helferinnen und Helfer, die auf dem Flohmarkt Sanitätsdienst durchführten.

Der Flohmarkt findet jeweils am ersten Samstag im Monat statt. Lediglich der Termin im Oktober wird wegen des Feiertags um eine Woche verschoben. Dann findet der Flohmarkt am 10. Oktober statt. Der Geisweider Winter-Flohmarkt wird am 7. November und 5. Dezember von 9 bis 15 Uhr veranstaltet.

