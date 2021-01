Der Engpass in der Unterführung ist für Stunden gesperrt.

Umleitung Siegen: Hauptstraße in Kaan-Marienborn für Stunden gesperrt

Kaan-Marienborn. Mehrere Stunden ist die Hauptstraße in Kaan-Marienborn gesperrt - es gibt Probleme wegen Instandsetzungsarbeiten an einer Bahn-Unterführung.

Für mehrere Stunden muss am Mittwochnachmittag, 20. Januar, die Hauptstraße (L 719) zwischen den Einmündungen Brüderweg und Kichtaler Weg in Kaan-Marienborn für beide Fahrtrichtungen voll gesperrt werden.

Im Rahmen einer Bauwerksüberprüfung der Bahnbrücke, die um die Jahrhundertwende gebaut wurde, war festgestellt worden, dass die Belastung durch die Eisenbahnen, die dort zwischen Siegen und Dillenburg verkehren, die Brücke in Mitleidenschaft gezogen hat. Einige der Naturbruchsteine hatten sich gelockert - eine Gefahr für die Verkehrssicherheit in der Unterführung.

Siegener Polizei richtet weiträumige Umleitungen ein

Ein Bautrupp war mit einem Hubwagen angerückt, um die Steine anzubohren und mit Verbundankern aus Beton wieder zu befestigen. Aufgrund der Baumaßnahme musste die Hauptstraße gesperrt werden. Dabei gab es Abstimmungsprobleme, denn die für solche Sperrungen zuständige DB Netz war nicht beteiligt. Nach längerem Kompetenzgerangel über die Zuständigkeit - Stadt, Bahn, Bundespolizei - übernahm schließlich die Kreispolizeibehörde.

Die Statik der Unterführung sei nicht in Gefahr, betont Polizei-Pressesprecher Stefan Pusch. Die Beamten sicherten vor Ort die Bauarbeiten, sperrten die Unterführung und richteten Umleitungen ein: Der Verkehr aus Richtung Siegen wurde an der Einmündung Kichtaler Weg durch das dortige Industriegelände abgeleitet, der schließlich von der Lothar-Irle-Straße wieder auf die Hauptstraße floss. Der Verkehr aus Richtung Deuz wurde an der Einmündung Brüderweg abgleitet. Umgeleitet wurde auch der Busverkehr, betroffen waren die Linien R12, R13, C109 und SB5. Die Haltestelle "Irle Brauerei" konnte nicht bedient werden. Als Ersatz diente die Haltestelle "Brüderweg".