Siegen: Im Dezember von Winter keine Spur

Wetterfrosch Willi Bürger hat die Dezember-Daten der Wetterstation der Realschule am Oberen Schloss ausgewertet.

Siegen Willi Bürger ist mit dem Siegener Dezember-Wetter unzufrieden: zu warm, zu trocken, zu wenig Sonne.

Willi Bürger hat die Daten der Wetterstation der Realschule am Oberen Schloss in Siegen ausgewertet. Sein Fazit für den Dezember: "Wieder zu warm und zu trocken. Trotzdem schien selten die Sonne, es war eher überwiegend nebelig trüb im Siegerland. Der Winter mit Schnee ließ sich nur in den höheren Lagen ab 500 Metern blicken."

Temperaturen: kein Eistag

Die Durchschnittstemperatur im Dezember betrug 3,4° C. Das sind 1,8° mehr als der 30-Jahre Durchschnitt (1981-2010) von 1,6°. Zum Vergleich: Der Dezember 2015 lag bei 6,6°, der Dezember 2010 bei -3°.

Der wärmste Tag war der 22. mit 10,9° im Schnitt, gefolgt vom 23. mit 10,2°, die Monatshöchsttemperatur wurde am 22. mit 13° gemessen.

Der kälteste Tag war der 10. mit -0,1° im Tagessschnitt. Die Tiefsttemperatur wurde am 8. und 29. mit –1,2° gemessen und am Boden am 29. mit -4,9°. Im Dezember gab es insgesamt 9 Frosttage mit Temperaturen zeitweise unter 0°, aber keinen Eistag mit Temperaturen ganztägig unter 0°. Normalerweise sind mit 13,3 Frost- und 3,1 Eistagen zu rechnen.

Niederschläge: zu wenig

Der Niederschlag im Dezember betrug 75,7 Liter je Quadratmeter und lag damit wieder deutlich unter dem 30-Jahre Durchschnitt (1981-2010) von 115,3 l. Damit fielen nur 66 % des durchschnittlichen Niederschlags. Zum Vergleich: Die höchsten Niederschläge hatten wir im Dezember 1993 mit 282 l/qm, die niedrigsten 1972 mit 20 l/qm.

Die höchsten Tagesniederschläge fielen am 23. mit 14,2 l/qm und am 15. mit 10,9 l. Die Niederschläge verteilten sich auf 28 Tage.

Schnee: kein Winter

Einen richtigen Winter gab es in diesem Dezember noch nicht. Schnee gab es bis auf Silvester nur in den Höhenlagen.

Wind: bis Windstärke 8

Die höchsten Windgeschwindigkeit wurde am 27. mit 17,7 Meter/Sekunde = 64 km/h gemessen, was Windstärke 8 auf der Beaufortskala entspricht. Ansonsten wurde Stärke 8 nicht erreicht.

Sonnenschein: zu wenig

In diesem Dezember schien die Sonne nur 25 Stunden. Zum Vergleich: Im Dezember 2015 und 2016 waren es jeweils 69 Stunden, 2017 nur 7 Stunden. In NRW schien die Sonne in diesem Jahr durchschnittlich 35 Stunden.

Hier gibt es mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland.

Verpassen Sie keine wichtige Nachricht aus Siegen und dem Siegerland und melden Sie sich jetzt an zu unserem kostenfreien Städtenewsletter: wp.de/newsletter