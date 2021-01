Siegen: Impfstart im Marien-Krankenhaus

Siegen Im St.-Marien-Krankenhaus in Siegen wird jetzt das Krankenhauspersonal geimpft. Dafür wurde die Personal-Cafeteria umfunktioniert.

Im St.-Marien-Krankenhaus wird seit Montag, den 18. Januar, jetzt auch das Klinikpersonal geimpft. Von 1300 Beschäftigten der Mariengesellschaft haben sich 950 für die Impfung angemeldet: "Es hat sich gelohnt, unsere Mitarbeiter vorab zu informieren", sagt Hauptgeschäftsführer Hans-Jürgen Winkelmann.

Personal-Cafeteria wird zu Impfzentrum

Alle erhielten vorab eine Mail mit allgemeinen Informationen zur Impfung, danach konnte sich die Mitarbeiter anmelden. Die Personal-Cafeteria wurde zum Impfzentrum umfunktioniert und der Festsaal des Krankenhauses wurde durch einen Messebauer zu einer Mensa umgestaltet. Täglich werden jetzt 80 bis 100 Impfungen am Tag durchgeführt, "bis eben alle zweimal durch sind", sagt der Geschäftsführer.

Der erste Geimpfte ist ein Intensivstationsarzt: "Es war einfach nur eine normale Impfung", sagt er. Zuerst kommen die an die Reihe, die direkten Kontakt zu Patienten haben. Sie warten nach dem Piks in einem Nebenraum auf mögliche Nebenwirkungen und können dann wieder an die Arbeit.

