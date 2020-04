Siegen isst bunt: Wer möchte ein rotes Teufelchen adoptieren

Siegen. Bei „Gemüse sucht ein Zuhause“ erforschen „Siegen isst bunt“ und Uni Siegen digitale Teilhabe und Wissenstransfer. Noch Chili-Gärtner gesucht.

Die Initiative „Siegen isst bunt“ macht mit Unterstützung der Universität Siegen auf ein gemeinsames Projekt aufmerksam: Menschen sollen bei „Gemüse sucht ein Zuhause“ die Gelegenheit erhalten, eine junge Chili-Pflanze der Sorte „Rotes Teufelchen“ zu adoptieren und sich mit anderen Teilnehmern über das Wachstum auszutauschen und so gemeinsam zu lernen.

Begleitet werden die Teilnehmer von erfahreneren Gärtnern. Am Ende des Projekts können die Samen an andere Menschen zur Aufzucht einer neuen, laut Angaben der Initiatoren durchaus pflegeleichten Chili-Pflanze weitergegeben werden.

Siegener Initiative möchte Ältere unterstützen, an solchen Projekten teilzunehmen

Die Teilnehmer stehen, je nach Wunsch, über eine Mailing-Liste, Telegram-Gruppe und Video-Konferenzen in Kontakt zueinander und zu den Wissenschaftlern. Die Forscher wollen mit dem Projekt herausfinden, wie sie insbesondere ältere Menschen dabei unterstützen können, an solchen Gemeinschaftsprojekten auch über digitale Medien teilzunehmen – denn viele verfügen über Wissen in diesem Bereich und können aber auch neue Formen der digitalen Teilhabe lernen.

Wer mitmachen möchte, wendet sich per E-Mail an: gemuesezuhause@siegenisstbunt.de

