Siegen: Jamaika-Koalition fordert, Fißmer-Anlage zu erhalten

Den Erhalt der Anlage in ihre jetzigen Form fordern die Fraktionen von CDU, Grünen und FDP in einem Antrag, den der Rat Siegen in seiner Sitzung am Mittwoch, 3. Juni, berät.

Demnach soll auf die Umgestaltungsvorschläge, die das Atelier Loidl im Zuge eines Wettbewerbs gemacht hat, verzichtet werden. Allerdings soll die Fläche weitgehend barrierefrei werden, „ohne den kleinteiligen Charakter der Anlage zu beeinträchtigen“.

„Allseits beliebter Ort“ für Siegener

Die Fißmer-Anlage in ihrer jetzigen Form sei „ein allseits beliebter Ort mit einer hohen Aufenthaltsqualität“.

In der Innenstadt würde es an vergleichbar strukturierten Orten fehlen. Zudem wirke sich der ausgeprägte Bestand an Bäumen und Sträuchern positiv auf das städtische Mikroklima aus.

Nicht zuletzt solle in der Fißmer-Anlage auch Außengastronomie möglich sein, „jedoch nur in einem kleinen, begrenzten Bereich“.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.