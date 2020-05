Siegen: Kunstverein stellt neue Geschäftsführerin vor

Siegen. Beim Kunstverein Siegen tritt Jennifer Cierlitza die Nachfolge des Geschäftsführers Franz-Josef Weber an. Sie studierte Kunst an der Uni Siegen

„Er hat das Alter, in dem man Tschüss sagen kann“, sagt Albrecht Thomas, der sein Amt als Vorsitzender des Kunstvereins Siegen erst vor wenigen Wochen seiner Nachfolgerin Andrea Freiberg übergeben hat. Wolfgang Suttner, mit Thomas zusammen die letzten noch aktiven Repräsentanten aus der Gründerzeit des Kunstvereins vor 40 Jahren, weiß aber auch: „Es geht um einen großen Verlust.“ Und in der typischen Bildersprache: „Der Kunstkapitän geht von Bord.“

Die Rede ist von Franz Josef Weber, der die Geschäfte des Kunstvereins Siegen 30 Jahre lang leitete und nun in Pension geht.

Vieles in Siegen aufgebaut

Franz Josef Weber selbst, der bei seinem Amtsantritt auch wegen seiner damaligen Vorliebe zum Dadaismus als „bunter Hund“ in der Kunst- und Literaturszene Siegens galt, sieht seine Kapitänsjahre durchaus nüchtern: „Ich hatte die Möglichkeit, vieles aufzubauen.“ Dazu gehören über 200 Ausstellungen, die meisten im Haus Seel, einige in der Villa Waldrich und in der Firma Hees Bürowelt, 22 Mal die Organisation des Kunstsommers Siegen-Wittgenstein und vor allem auch die Kunstfahrten.

Ausstellung verschoben Webers letzte Ausstellung „Window-Shopping“ fiel in diesem Jahr wegen der Coronakrise aus. Stattdessen wird Cierlitza das Ausstellungsprogramm 2020/21 nun mit „Window Shopping“ der überregional bekannten Künstlerinnen Eva Berendes und Alexandra Leykauf einläuten.

Das bedeutete, mit oft über 50 Teilnehmern Reisen in Städte mit besonderen Kunstausstellungen und Museen zu organisieren, die bisweilen auch schon einmal fünf Tage dauerten und sich einer riesigen Nachfrage erfreuten. Seine letzte Fahrt, sie war nach Leipzig geplant, fiel dann der Coronakrise zum Opfer. Wolfgang Suttner beschreibt Franz Josef Webers Bedeutung so: „Er war mit dem Kunstverein verheiratet.“

Kunstmanagement in Siegen wird Frauensache

Jennifer Cierlitzas Berufung in die Nachfolge Webers ab dem 1. Juni ist nicht nur ein Generationenwechsel. Kunstmanagement in Siegen wird damit auch Frauensache. Denn die neue erste Vorsitzende und damit Nachfolgerin von Albrecht Thomas ist Andrea Freiberg, die über Jennifer Cierlitza sagt: „Wir sind froh, ein junges Talent der Kunstproduktion und der Kunstvermittlung gefunden zu haben.“

Jennifer Cierlitza studierte Kunst an der Uni Siegen und in Lissabon. Ein Schwerpunkt ihrer Arbeit ist die Vermittlung von Kunst, deren unterschiedliche Methoden sie im Unterricht an Schulen, an der Uni Siegen und vor allem im Museum für Gegenwartskunst vertiefte. In den letzten Jahren leitete sie gemeinsam mit Studierenden das Projektseminar „Die Nacht im Museum“, die jeweils Hunderte von vorwiegend jungen Kunstinteressierten in das Museum für Gegenwartskunst lockte.

Besonders wichtig ist Jennifer Cierlitza der Netzwerkgedanke, die Zusammenarbeit mit anderen der etwa 300 Kunstvereine in Deutschland. Eine weitere Frage, gerade in Zeiten von geschlossenen Museen, liegt ihr am Herzen: „Wie können wir auch durch Internet Menschen für Kunst interessieren und Kunst digital vermitteln.“ Dass sie selbst als Künstlerin und auch als Kuratorin aktiv ist, vervollständigt die Vielseitigkeit der neuen Geschäftsführerin.

