Siegen: Ladendiebe verstecken Schnaps im Koffer

Siegen Die Polizei Siegen sucht zwei flüchtige Diebe, die Spirituosen und weitere Dinge in einem Trolley aus dem Supermarkt schmuggeln wollten

Zwei unbekannte Männer haben am Mittwochabend, 20. Januar, gegen

19.30 Uhr in einem Supermarkt an der Hagener Straße in Siegen versucht, Schnaps und weitere Dinge zu stehlen.

Ein Zeuge hatte die Täter dabei beobachtet, wie sie die Spirituosen und andere

Artikel in einem Trolley verstauten. An der Kasse zahlten die beiden Männer aber lediglich zwei Flaschen Wasser. Als sie im Ausgangsbereich des Ladens darauf angesprochen wurden, ließen sie den Trolley zurück und ergriffen die Flucht.

Die beiden mutmaßlichen Täter werden folgendermaßen beschrieben: Der erste Mann ist etwa 20 bis 30 Jahre alt, trug eine grüne, nach hinten gerichtete Kappe, eine camouflagefarbene Jacke, blaue Jeans und einen 3-Tage-Bart. Der zweite Mann ist etwa 30 bis 40 Jahre alt, hat schwarze Haare und einen Oberlippenbart und trug blaue Jeans, einen Rollkragenpullover und eine schwarte Lederjacke.

Die Kriminalpolizei Siegen bittet um Hinweise unter der Rufnummer 0271 / 7099-0.