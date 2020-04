Siegen: Manga Mafia eröffnet erstes Geschäft rund um Anime

Siegen. Ein knallbunter Laden für Fans japanischer Anime-Serien: Manga Mafia eröffnet Samstag an Kölner Straße in Siegen in der Corona-Krise ein Geschäft

Wer in den letzten Tagen die Siegener Fußgängerzone Richtung Oberstadt entlangspaziert ist, dem mag ein neuer, ungewöhnlich bunter Laden aufgefallen sein: Hier, an der Kölner Straße 54, eröffnet die „Manga-Mafia“ ihren ersten stationären Laden in Siegen. Auf 105 m² bekommen ab Samstag, 2. Mai, Fans japanischer Anime-Serien alles, was das Herz begehrt.

Das Sortiment bei Manga Mafia in Siegen

So gibt es Sammlerfigürchen der beliebtesten Actionhelden, Merchandise-Artikel wie Schlüsselanhänger, Portemonnaies und Tassen der populärsten Mangafiguren und angesagtesten Videospiele und ein Arsenal an Pokémonstofftieren. Auf den Regalen im hinteren Teil des Ladens warten die Geschichten der rund 6000 Manga darauf, gelesen zu werden und unzählige Plüschwesen suchen neue Besitzer.

Es gibt auch Spezialitäten wie japanische Süßigkeiten. 105 m2 ist der Laden an der Kölner Straße groß. Foto: Clara Wanning

Manga und Anime sind eben längst nicht mehr eine Nische, sondern erkämpfen sich mehr und mehr einen festen Platz in der westlichen Popkultur. Auch vor dem Siegerland haben die japanischen Comics nicht Halt gemacht, Szenetreffs wie der Siegener Anime- und Manga-Treff oder die Manga-Convention „SAMT XL“ erfreuen sich jedes Mal großer Beliebtheit. Nur ein Manga-Laden fehlte noch, wie auch die Betreiber der Manga-Mafia erkannt haben.

Die Geschäftsleute hinter Manga Mafia

„Wir hatten verschiedene Städte im Blick“, so Geschäftsführer Jannik Jansen, „aber viele haben schon den einen oder anderen Manga-Laden. In Siegen haben wir noch keine Konkurrenz“. Er und Alexander Bitzhöfer, damals schon Schulfreunde und begeisterte Fans der Anime-Serie „Dragonball“, riefen 2006 die Manga-Mafia als An- und Verkaufsbörse für Secondhand-Manga ins Leben. Aus dem kleinen Projekt entwickelte sich ein großer Vertrieb mit Sitz in Raubach (Rheinland-Pfalz), der sein Sortiment online und auf Japan-Messen anbietet.

Über die Jahre sind auch Merchandise-Artikel und Memorabilia beliebter westlicher Serien und Franchises, wie „Herr der Ringe“ oder „Harry Potter“ dazugekommen, deren Fangemeinschaften sich mitunter mit denen der Manga-Liebhaber überschneiden. Ihr Hauptaugenmerk legt die Manga-Mafia aber immer noch auf die japanische Popkultur. In engem Kontakt mit seiner Kundschaft stehend, bietet der Vertrieb ein aktuelles und auf Kundenwünschen basiertes Sortiment, das den neuesten Trends in der Szene folgen soll.

Die Extras bei Manga Mafia in Siegen

Mit den Siegener Fans möchte sich der Laden gerne anfreunden, sagt Jansen: „Wir möchten Teil der Siegener Manga-Szene sein und dazu beitragen, die Gemeinschaft zu stärken und natürlich auch mit Japan-Artikeln zu versorgen.“

Daher bietet die Manga-Mafia nicht nur Manga-Artikel an, sondern importiert auch japanische Süßigkeiten wie verschiedene Sorten süßer Reisbällchen, sogenannte Mochi, oder Getränke in hier sonst unüblichen Geschmacksrichtungen, zum Beispiel Matcha-Eistee.

Der Zeitpunkt: Manga Mafia Siegen trotz Corona-Krise

Unüblich ist natürlich auch die Ladeneröffnung ausgerechnet jetzt, mitten in der Corona-Krise, von der die Manga-Mafia ebenfalls direkt betroffen ist: die rund 65 Messen in Deutschland und den Nachbarländern, auf denen der Merchandise-Vertrieb normalerweise einen Großteil seines Umsatzes generiert, sind allesamt abgesagt. Die coronabedingte Messen-Pause sei jedoch auch eine Chance, sagt Jansen, der sich von der Pandemie nicht entmutigen lässt: „Seit 2012 planen wir, einen Laden zu eröffnen, aber weil unser Team das ganze Jahr über auf den Messen tätig ist, hatten wir dazu nie die Zeit. Nun ist aber der Moment gekommen, sich neu zu orientieren“.

Über die Eröffnung des Manga-Mafia-Ladens in der Siegener Innenstadt können sich nicht nur Japan-Fans freuen: Für die neun festangestellten Mitarbeiter bedeutet der neue Laden auch die Rückkehr aus der Kurzarbeit.