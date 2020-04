Siegen: Mieterin kauft ein - Essen verkohlt auf dem Herd

Siegen. Rauch schlägt aus einer Wohnung in der Siegener Oberstadt. Als die Feuerwehr anklopft, ist niemand zu Hause.

Qualm drang am Mittwochvormittag, 29. April, aus einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Burgstraße in Siegen.

Auf Klingeln und Klopfen öffnete niemand, also drang die Feuerwehr mit Gewalt in die Wohnung ein indem sie die Wohnungstüre aufbrach.

Feuerwehr Siegen bläst Qualm aus der Wohnung

Die Ursache des Qualmes war schnell gefunden: auf dem Herd stand ein Topf mit inzwischen verkohltem Essen. Nachdem die Fenster geöffnet und ein Lüfter den Qualm aus der Wohnung herausgeblasen hatte, kam die Mieterin der Wohnung vom Einkaufen zurück.

Somit konnten die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei wieder abrücken.

