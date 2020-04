Siegen: Morgenröthe darf alle 80 Schüler aufnehmen

Das hat Schuldezernent André Schmidt auf Anfrage mitgeteilt. Bisher wird das Gymnasium zweizügig, also mit zwei Parallelklassen je Jahrgang, betrieben.

Die Stadt Siegen hatte über einen längeren Zeitraum mit der Bezirksregierung verhandelt, die zunächst auf freie Kapazitäten an zwei anderen städtischen Gymnasien verwiesen hatte: Am Fürst-Johann-Moritz-Gymnasium in Weidenau sind 71 Kinder für die drei 5. Klassen angemeldet worden; dort könnte eine Bandbreite bis zu 87 Kindern ausgeschöpft werden.

Das Ganztagsgymnasium auf dem Rosterberg, das Peter-Paul-Rubens-Gymnasium, hatte 43 Anmeldungen – in den zwei Klassen wären 58 Plätze.

Reserven in Siegen hätten nicht ausgereicht

Diese Reserven, so die Argumentation der Stadt Siegen, hätten unter dem Strich allerdings nicht ausgereicht, denn auch das Gymnasium Am Löhrtor in Siegen wird nun 25 Anmeldungen zurückweisen: In die drei 5. Klassen sollen 90 Kinder aufgenommen werden; angemeldet wurden 115.

