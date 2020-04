Siegen: Nachts Mülltonne in Sparkassen-Filiale angezündet

Weidenau. Ein später Besucher der großen Sparkassen-Filiale im Siegener Stadtteil Weidenau hat einen Mülleimer in Brand gesteckt. Die Polizei ermittelt.

Eine brennende Mülltonne im Vorraum der Sparkassen-Filiale am Siegbogen in Siegen-Weidenau hat Montagnacht für einen Feuerwehreinsatz gesorgt.

Um eine Minute vor Mitternacht löste die Kreisleitstelle der Feuerwehr Siegen in der Nacht zu Dienstag, 28. April, Alarm für die Feuerwehren der Hauptamtlichen Wache Siegen sowie Weidenau aus. Gemeldet war eine unklare Rauchentwicklung in der Sparkassenfiliale „Am Siegbogen“ an der Weidenauer Straße. Ausgelöst hatte die Brandmeldeanlage.

Räume der Sparkasse Siegen sind videoüberwacht

Ein Einsatztrupp brauchte auch nicht lange nach der Ursache zu suchen, denn ein später Besucher der Sparkasse hatte in der Schalterhalle in einem Mülleimer Papier entzündet.

Der Kleinbrand war schnell gelöscht. Wegen der Rauchentwicklung setzte die Feuerwehr einen Lüfter ein. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf, die Räume sind videoüberwacht.

