Siegen: Polizei fasst mutmaßlichen Tankstellenräuber

Siegen. Mit einer Totenschädelmaske und einer Waffe überfällt ein Mann eine Siegener Tankstelle. Zwei Monate später fasst die Polizei einen Verdächtigen.

Nach dem Überfall auf eine Tankstelle in Siegen hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen.

Dem Mann wird vorgeworfen, am Donnerstag, 18. Juni, die Star-Tankstelle an der Leimbachstraße in Siegen überfallen zu haben. Entscheidende Hinweise, so die Beamten am Freitag, 21. August, seien von Zeugen gekommen.

Zeugen bringen Siegener Polizei auf die Spur

Zudem stießen die Siegener Ermittler in der Wohnung des 30-Jährigen auf Beweise. Das zuständige Gericht schickte den Verdächtigen in Untersuchungshaft.

Am Tattag betrat der Täter gegen 21.50 Uhr betrat den Verkaufsraum der Tankstelle in der Siegener Leimbachstraße. Er bedrohte die 29-jährige Kassiererin mit einer Pistole und erpresste Bargeld.

Bevor er den Verkaufsraum verließ, nahm er aus einem Regal noch zwei Flaschen Wein. Der Mann trug eine Halloween-Maske aus Gummi in Form eines Totenschädels.

