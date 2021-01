Siegen: Polizist gibt nach Überfall Warnschuss ab

Siegen. Ein offenbar bewaffneter Mann hat bei Kaufland in Siegen einen Raubüberfall oder Diebstahl begangen. Der Verdächtige konnte festgenommen werden.

Festnehmen konnte die Polizei am späten Samstagnachmittag einen Mann, der nach einem Ladendiebstahl in einem Supermarkt in der Fludersbach geflohen war. Bei der Verfolgung gab ein Beamter einen Warnschuss ab, verletzt wurde niemand.

Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort, der Kreuzungsbereich „Peipers Halde“ wurde während der Spurensicherung fast zwei Stunden voll gesperrt.

Zu den genauen Umständen und Abläufen gibt es noch keine offiziellen Angaben. Die Staatsanwaltschaft hat entsprechende Informationen für Montag angekündigt. Nach derzeitigem Stand scheinen aber weitere Personen und Fahrzeuge in das Tatgeschehen involviert gewesen zu sein.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus Siegen und Umgebung finden Sie hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.