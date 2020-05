Siegen: Radfahrer (60) angefahren und schwer verletzt

Siegen. Nach einem Unfall ist die Eiserfelder Straße in Siegen gesperrt. Ein 60 Jahre alter Radfahrer wurde angefahren und schwer verletzt.

Mit schweren Verletzungen ist am Mittwochmorgen, 20. Mai, ein 60-jähriger Radfahrer nach einem Unfall in Siegen in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Der Mann befand sich gegen 9 Uhr auf der Eiserfelder Straße in Fahrtrichtung Eiserfeld, als ein 57-jähriger Pkw-Fahrer aus der Schlachthausstraße in die Eiserfelder Straße einfuhr und den Radfahrer sprichwörtlich auf seinen Wagen auflud.

Radfahrer prallt auf VW Passat

Der 60-Jährige prallte zunächst auf die Motorhaube des VW und anschließend in die Frontscheibe. Anschließend stürzte er auf die Fahrbahn und blieb mit schweren Verletzungen liegen.

Die Polizei sperrte für rund eine Stunde die Eiserfelder Straße zur medizinischen Versorgung des Verletzten und zur Unfallaufnahme.

Dadurch kam es auch auf den Nebenstraßen zu erheblichen Verkehrsstaus. Der Verletzte wurde ins Jung-Stilling-Krankenhaus eingeliefert.

