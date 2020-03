Siegen: Rentnerin zuhause ausgeraubt – Bewährung nach U-Haft

„Geld her, oder ich schieße!“ Mit diesem Ruf hatte die Angeklagte am 19. September 2019 eine Rentnerin in Geisweid überfallen. In ihrer Hand hatte sie eine Schreckschusswaffe, die aber wohl nicht geladen war. Die 1. Große Strafkammer des Siegener Landgerichts wertet diesen Vorgang als schwere räuberische Erpressung in Tateinheit mit dem unerlaubten Führen einer Waffe. Das Urteil: Zwei Jahre mit Bewährung.

Wie so oft in den vergangenen Jahren haben die Richter die Mitte gesucht. Während der Staatsanwalt vier Jahre forderte, wies der Verteidiger auf diverse Faktoren hin, die einen minderschweren Fall und damit ein Strafmaß zulassen könnten, das nicht erst bei drei Jahren beginnt. Dem ist das Gericht am Ende gefolgt, „mit Wohlwollen“, wie die Vorsitzende Elfriede Dreisbach allerdings ausdrücklich betont.

Siegenerin war schwer heroinabhängig, versorgte trotzdem ihren Sohn

Eine eingeschränkte oder gar ausgeschlossene Schuldfähigkeit der Frau ist kein Thema. Es gebe keinen Hinweis, dass die 150 Euro direkt für Drogen eingesetzt wurden. Eine Beziehung zwischen ihrer Tat und ihrer Sucht lasse sich trotz gewisser Entzugserscheinungen nicht herstellen. Die Angeklagte habe zielgerichtet gehandelt.

Negativ wird vor allem das Eindringen ins persönliche Umfeld des Opfers gewertet, der Überfall in den eigenen vier Wänden. Dennoch seien die positiven Aspekte im Gesamtbild schwerwiegender, begründet die Richterin die Entscheidung. Die Angeklagte hat unmittelbar nach ihrer Verhaftung gestanden, sich später im Gerichtssaal entschuldigt und eine Rückzahlung der erbeuteten 150 Euro angeboten.

Siegen und Umland Opfer im Gerichtssaal Die Geschädigte macht sich im Saal Notizen. Sie habe die Tat glücklicherweise gut weggesteckt, so die Richterin. Der Staatsanwalt bescheinigte der 67-Jährigen, „eine tapfere und taffe Frau“ zu sein, was sie als Kompliment empfunden hat. Jetzt ist die Pensionärin gespannt, ob die Angeklagte, die vor zwei Jahren kurzzeitig bei ihr putzte, ihre Chance nutzt.

Die Frau habe es nie einfach gehabt, sei erst als Teenager aus Kasachstan nach Deutschland gekommen. Dennoch glückten ihr Schulabschluss und Ausbildung, wenngleich die 37-Jährige anschließend kaum in ihrem Lehrberuf in der Gastronomie tätig gewesen sei. Dafür aber in anderen Bereichen, als Putzhilfe sowie vor allem „viele Jahre im Altenpflegeheim ihrer Schwiegermutter“. Trotz schwerer Heroinabhängigkeit „seit sieben oder acht Jahren“ habe sie ihre Wohnung in Ordnung gehalten und für ihren Sohn gesorgt.

Landgericht Siegen: Die U-Haft zeigt Wirkung

Mit dem Gesetz sei die Angeklagte vorher trotz des erheblichen Drogenbedarfs von bis zu sieben Gramm Heroin am Tag nie in Konflikt geraten, „und wir sind sicher, dass dies eine einmalige Sache war“. Drei Monate Untersuchungshaft bis Dezember hätten zur Überzeugung der Kammer ihre Wirkung gehabt, seither sei die Frau im Methadonprogramm: „Das fällt ihr schwer, aber sie hält durch.“ All dies seien Argumente, eine Bewährungsstrafe zu rechtfertigen.

Als Auflage gibt es die Einziehung der erlangten 150 Euro. Vor allem aber muss die nunmehr Verurteilte weiter am Methadon-Programm teilnehmen, ihre Therapiebemühungen fortsetzen und diese nach Bewilligung umgehend antreten.

