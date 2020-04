Siegen: „SaLuMonte – Dein Nerd Shop“ für Sammler eröffnet

Was sind eigentlich Nerds? Das Bild des eigenbrötlerischen Sonderlings, der im dunklen Keller vom PC hockt – längst überholt. „Nerds sind Sammler“, sagt Luigi Alabiso. Menschen, die sich richtig gut mit etwas auskennen, die viel Spezialwissen in ihrem Bereich haben.

So ein Nerd ist Alabiso. Seine Frau auch. Und die Tochter auch. Sie sammeln leidenschaftlich, Comicfiguren, Zubehör, Kleidung, Accessoires – alles, was es so zu sammeln gibt rund um Comics, Serien, Filme. Diese Leidenschaft machen Luigi und Sabrina Alabiso zum Beruf: Sie eröffnen am heutigen Freitag Siegens ersten „Nerd-Shop“: SaLuMonte.

Die Leidenschaft der Siegener rund ums Thema Comic

„Wir sind ein Familienunternehmen“, sagt Luigi Alabiso. Vor vier Jahren wurde die Sammelleidenschaft von der Tochter geweckt, „sie hat uns infiziert“, sagt er. Sabrina Alabisos Spezialgebiet ist Disney, Luigi ist auf Marvel fixiert, das ganze Wohnzimmer ist inzwischen voller Figuren. „Meine Schätze“, nennt er sie – und die stehen jetzt auch im Laden. Mehr als 700 verschiedene.

„So einen Laden gibt’s in Siegen noch nicht“, sagt Luigi Alabiso. Einen Tag, bevor der Laden eröffnen sollte, musste Sabrina Alabiso ins Krankenhaus, nichts Ernstes – sie verschoben die Eröffnung. Wenn der eigene Traum an den Start geht, will man dabei sein. Seit Februar wurde renoviert, gebaut, Waren bestellt, vorbereitet, dekoriert. Und gerade als sie wieder gesund war, kam der Erlass: Alle Geschäfte mussten wegen Corona schließen. Jetzt dürfen die meisten Geschäfte wieder öffnen, jetzt öffnet auch SaLuMonte. Mit Handschuhen, Desinfektionsmitteln und Abstand.

Das Geschäft SaLuMonte an der Weidenauer Straße in Siegen

Von allem, was es zu sammeln gibt, haben sie etwas da. Klein anfangen, wachsen kann der Laden noch, „man kann nicht alles da haben, aber wir können alles besorgen“, sagt Luigi Alabiso. Harry Potter, Herr der Ringe, Star Wars Frozen, Captain Americas Vibranium-Schild, der Helm von Iron Man, die Rose aus „Die Schöne und das Biest“ – vieles davon ist selten und nur schwer zu bekommen.

Mehr als 700 Sammlerfiguren sind bei SaLuMonte vorrätig. Foto: Hendrik Schulz

Figuren, Tassen, Bademäntel, Radiergummi, Bleistifte, Taschen, Portemonnaies – „wir haben uns Mühe gegeben“, sagt der leidenschaftliche Sammler Alabiso – für die anderen leidenschaftlichen Sammler, die sie unterstützen möchten mit dem Geschäft. Gern Familien und Kinder. Ü18-Ware, durchaus vorhanden im Comic-Universium, gibt es bei SaLuMonte nicht, keiner soll sich fürchten, wenn er den Laden betritt.

Der Name SaLuMonte – Dein Nerd Shop

„Dein Nerd Shop“ ist der Untertitel von SaLuMonte – dass Nerds eben keine Sonderlinge sind, zeigt sich daran, dass sich Nerds durchaus mit Stolz als solche bezeichnen. „Briefmarkensammler sind auch Nerds“, sagt Luigi Alabiso und kann daran überhaupt nichts Schlechtes finden, im Gegenteil.

SaLuMonte ist zu finden an der Weidenauer Straße 244 in Siegen. Foto: Hendrik Schulz

Und warum SaLuMonte? „Sa“ für Sabrina, „Lu“ für Luigi und „Monte“ für den Berg, den sie gemeinsam erklimmen möchten. Die Herausforderung. Den Erfolg. „Egal welcher Berg“, sagt Luigi Alabiso.

Die Eröffnung von „SaLuMonte – Dein Nerd Shop“ an der Weidenauer Straße 244 ist am Freitag, 23. April.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Siegerland! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Öffnungszeiten: Montags bis freitags von 11 bis 18 Uhr, samstags 10 bis 14 Uhr. Infos, Sortiment und Kontaktauf www.salumonte.de

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.