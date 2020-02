Siegen: SPD fordert von CDU Einsatz für die Siegstrecke

Siegen. Auf einer Veranstaltung der CDU in Siegen gab es kritische Worte zum zweigleisigen Ausbau der Siegstrecke nach Köln. Die SPD ist irritiert.

Die Ablehnung des Ausbaus der Siegstrecke durch die Siegburger CDU-Politikerin Elisabeth Winkelmeier-Becker verärgert die SPD. „Die gesamte Region hat seit drei Jahrzehnten geschlossen und über Parteigrenzen hinweg für den Ausbau der Siegstrecke gekämpft“, heißt es in einer Pressemitteilung des SPD-Unterbezirks. „Für uns war es ein Riesenerfolg, diese wichtige Maßnahme im neuen Bundesverkehrswegeplan verankert zu haben.“

Es sei ein Warnsignal, wenn die stellvertretende Landesvorsitzende der CDU und parlamentarische Staatssekretärin im Bundeswirtschaftsministerium dieses Verkehrsinfrastrukturprojekt „aus offensichtlich persönlichen wahltaktischen Gründen“ in Frage stelle. Auf einer Veranstaltung des CDU-Kreisverbandes in der Weißtalhalle hatte Elisabeth Winkelmeier-Becker als CDU-Vorsitzende im Rhein-Sieg-Kreis hatte sie mit Blick auf ihren eigenen Wahlkreis betont, dass sie keinen zusätzlichen Bahnlärm im Siegtal wolle. Entsprechend kritisch betrachte sie einen vollständigen zweigleisigen Ausbau zwischen Hennef und Au und das Aufbohren der Tunnel zwischen Au und Siegen.

SPD: Wichtig ist kürzere Reisezeit nach Köln

„In einer Zeit, in der Fragen des Klimaschutzes quer durch alle Bevölkerungsgruppen immer mehr an Bedeutung gewinnen, ist es mehr als ignorant, den Ausbau von Bahnstrecken in Frage zu stellen“, meint die SPD. „Gerade auf der wichtigen Verbindung von Siegen nach Köln ist der zweigleisige Ausbau unverzichtbar, wir die Reisezeiten deutlich verkürzen und die Bahn zu einer attraktiven Alternative zum Auto machen wollen.“ Vom CDU-Kreisverband fordert die SPD, dass sie „ihrer Parteifreundin Elisabeth Winkelmeier-Becker entschieden widerspricht und auch die Landes-CDU ein klares Bekenntnis zum Ausbau der Siegstrecke abgibt“.

