Siegen: Streaming-Finale im Lyz – danach: Sommerpause

Siegen. Mit Spitzentanz, Demon’s Eye und Weigand & Genähr findet das Format „Der virtuelle Hut“ im Siegener Lyz ein Ende. Sommerpause ist angesagt.

Bevor das Lyz in Siegen in die Sommerpause geht, steht in der kommenden Woche ein Streaming-Finale mit „Der virtuelle Hut“ an.

Los geht es am Donnerstag, 18. Juni, mit der Tanzformation Spitzentanz und der Premiere der Produktion „Muse“. Autor ist Lars Dettmer. In Zusammenarbeit mit dem Kulturamt Kreuztal und inszeniert von Choreographin Britta Papp, macht sich eine Gruppe junger Menschen in Quarantäne Gedanken über das Leben, die Zukunft und die Vergangenheit.

Mal melancholisch, mal lustig, mal verwirrend grübeln sie zusammen allein durch den Alltag und riskieren dabei einen Blick durch Schlüssellöcher, hinter denen sich vielleicht auch der eine oder andere Zuschauer wiederfinden mag.

Heimisches Headbangen ist tags darauf angesagt, wenn Demon’s Eye am Freitag, 19. Juni, zwei Stunden lang mit den großen Deep Purple-Klassikern das Lyz rocken. Auf dem Programm stehen neben Klassikern wie „Highway Star“, „Smoke On The Water“ oder „Burn“ auch Auszüge aus der aktuellen Demon’s Eye-In-Rock-Tour mit den Deep Purple-Hits „Child In Time“ und „Speed King“.

Zum Abschluss steht am Samstag, 20. Juni, ein exklusives Gastspiel der Kabarettisten Weigand & Genähr mit dem Titel „Musikalisches Intermezzo zur Erbauung in einer neuen Normalität“ auf dem Programm. Eigentlich hatten Christa Weigand und Bernd-Michael Genähr den Bühnen im Lyz „Adieu mit Ö“ gesagt.

Virtueller Hut zieht von Siegen in die Region

Doch zu Gunsten der Support-your-local-Artist-Initiative von Der virtuelle Hut nehmen die beiden noch einmal Gitarre und rote Strickjacke zur Hand und kommen – zusammen mit Karl Parchow (Percussion) und Giuseppe Todaro (Keyboards) – noch einmal ins Lyz.

Auch die vorerst letzten drei Lyz-Veranstaltungen des „Virtuellen Hutes“ beginnen jeweils um 20.15 Uhr und können auf www.der-virtuelle-hut.de an den heimischen Bildschirmen live miterlebt werden. Danach verlässt der virtuelle Hut den Theatersaal des Siegener Kulturhauses und zieht in die Region.

