Siegen. Voting von Gastroguide Siegen fürs beste Restaurant der Stadt biegt auf Zielgerade ein: Nutzer können für ihren Lieblingsgastronomen abstimmen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Siegen: Tausende Klicks im Rennen um das beste Restaurant

Die Beteiligung an der Abstimmung zum besten Restaurant in der Stadt Siegen ist erneut sehr gut: Mehrere tausend Nutzer haben bereits ihre Stimme abgegeben. Das teilt Christoph Dücker, Betreiber des regionalen Online-Restaurantführers Gastroguide Siegen, mit, der bereits zum vierten Mal – wie in jedem Januar – dazu aufruft, das beste Restaurant innerhalb der Siegener Stadtgrenzen zu küren.

Noch bis Freitag, 31. Januar, kann jeder im Netz für sein Lieblingsrestaurant abstimmen. Das Voting läuft seit dem 6. Januar; erfahrungsgemäß stimmen viele Menschen noch gegen Ende dieses Zeitrahmens ab, hat Christoph Dücker beobachtet.

Leichter Stimmenvorsprung für einige Siegener Kandidaten

Und für einige Restaurantbetreiber könnte sich das noch lohnen: Zwar haben sich einige Restaurants bereits einen Stimmenvorsprung erarbeitet – allerdings liegen einige weitere Restaurants auch im oberen Mittelfeld und hätten durchaus noch die Möglichkeit, aus dieser „Schlagdistanz“ heraus ihre Chancen auf den Titel zu erhöhen.

Mit etwas Glück können Teilnehmer einen Gutschein gewinnen: Jeder, der bei der Abstimmung mitmacht – Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein – hat die Chance auf ein Essen im Gewinner-Restaurant. Mehrfachabstimmungen sind nicht möglich.

Neuer Award für das beste Siegener Restaurant

Es darf für jedes Restaurant auf Siegener Boden abgestimmt werden, es gibt keinerlei Vorgaben – Betreiber Dücker möchte auch unbekannteren „Geheimtipps“ die Möglichkeit auf den Titel geben, nicht nur die in der heimischen Gastronomielandschaft bereits etablierten Namen. Ausgenommen vom Wettstreit sind Imbiss-Betriebe, Fast-Food-Lokale, Cafés und Bistros. Die teilnehmenden Gastronomen werben mit entsprechenden Flyern bei ihren Gästen für ihr Restaurant, auch Freunde und Familie können gern auf die Abstimmung aufmerksam gemacht werden, sagt Christoph Dücker.

Im vergangenen Jahr hatte sich das Restaurant Bar in der Siegener Oberstadt durchgesetzt. Der Sieger bekommt wie jedes Jahr eine Urkunde; neu ist der „Best Restaurant in Town-Award“, den diese Zeitung gestiftet hat und den der Gewinner zusätzlich erhält.

Weitere Informationen und Online-Abstimmung auf

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.