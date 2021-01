Siegen: Versuch, Blitzer mit Stein zu zerstören, scheitert

Der Laser-Blitzer an der Freudenberger Straße in Siegen wurde von Unbekannten beschädigt, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Siegen In Siegen wird trotz einiger Gewalt eine Blitzersäule nur beschädigt, nicht zerstört. Unklar, ob ein Verkehrssünder der Strafe entgehen wollte

Ein oder mehrere Unbekannte haben zwischen Freitagmorgen, 15. Januar, und Montag die stationäre Geschwindigkeitsmesssäule an der Freudenberger Straße in Siegen beschädigt. Ein Mitarbeiter des Kreises hatte die frischen Schäden am Montagnachmittag, 18. Januar, bemerkt.

Der oder die Täter versuchten an mehreren Stellen, die Geschwindigkeitslasermesssäule im Bereich der Kamera aufzubrechen. Vermutlich benutzten sie dazu einen Pflasterstein, der am Tatort zurückblieb.

Einsatz von Pflasterstein an Blitzersäule zeigt keine große Wirkung

Der Einsatz des Steines zeigte allerdings keine große Wirkung, lediglich ein paar Kratzer blieben an der stabilen Scheibe zurück. Deshalb machten sich der oder die Täter danach an der Abdeckung an der Rückseite zu schaffen. Diese konnte zwar verbogen werden, die Kamera blieb jedoch völlig unversehrt.

Ob ein Geschwindigkeitssünder auf diese Weise versuchte, der Verfolgung zu entgehen, ist bislang nicht bekannt. Nach derzeitigem Kenntnisstand sind die Messdaten des "Blitzers" jedoch allesamt vorhanden und auswertbar, inklusive der Bilder. Sie werden bei der Tätersuche nun berücksichtigt. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf rund 400 Euro.

Die Kriminalpolizei Siegen hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0271/7099-0 zu melden.