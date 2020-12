Siegen und das Siegerland: Die Schlagzeilen von 2020

Kontraste in Siegen: Apollo, Sisyphos und die Maskenpflicht.

Siegen Tag für Tag: Hier sind die Schlagzeilen aus Siegen, Kreuztal, Hilchenbach, Netphen, Freudenberg, Wilnsdorf, Burbach und Neunkirchen

Januar

2. Januar: Stadtgarten am Siegener Effertsufer wird nicht mehr ehrenamtlich betrieben; Wurstekommission in Salchendorf und Bärengruppe in Helberhausen beenden das alte Jahr.

3. Januar: Bonpflicht im Einzelhandel nervt Kunden und Geschäftsinhaber; Neue Fotodokumentation von Brand der Siegener Synagoge im Jahr 1938.

4. Januar: Potenzial für Windkraft wird in Siegen-Wittgenstein nur zu 3,9 Prozent ausgeschöpft; Kuhmichel-Werkschau in Freudenberg löst Kontroverse über Haltung des Künstlers im Nationalsozialismus aus.

6. Januar: 70-Jähriger stirbt bei Wohnhausbrand in Plittershagen; Zahl der Ausbildungsverträge 2019 im Kammerbezirk leicht rückläufig.

7. Januar: 22-Jähriger aus Siegen unter den sieben Opfern des Verkehrsunglücks in Südtirol; Siegen-Wittgenstein 2019 landesweit führend bei den Krankmeldungen.

8. Januar: TSV Siegen bittet Medien um Zurückhaltung bei Berichterstattung über den in Südtirol tödlich verunglückten 22-Jährigen; Evangelische Gemeinden denken über verstärkte Zusammenarbeit nach.

9. Januar: Zwölfjähriger bei Unfall in Allenbach zwei Mal angefahren; Krombacher meldet für 2019 erneut Umsatzrekord.

10. Januar: Klimawandel ist auch in Siegen nicht mehr zu leugnen; Evangelische Christen in Kreuztal zerstritten über Rolle der Frau in der Kirche.

11. Januar: Marienkrankenhaus und Kreisklinikum nutzen gemeinsame Großküche: Autobahnwache Freudenberg wird erstmals von einer Polizistin geleitet.

13. Januar: Jugendbegegnungsstätte Kreuztal nach 1,4-Millionen-Umbau wieder geöffnet; Stadt Siegen musste voriges Jahr 174 Wohnungslose unterbringen.

14. Januar: Unbekannte "entsorgen" 100 alte Autoreifen in Wald bei Seelbach; A-45-Anlieger in Wilnsdorf fordern mehr Lärmschutz für Autobahn-Anwohner.

15. Januar: Unfallflüchtiges Paar war mit zusammen sechs Promille am Steuer; Tod eines Flüchtlings in Klever Gefängnis zieht Kreise bis ins Siegerland.

16. Januar: Reparatur eines Windrades in Hilchenbach scheitert bislang an zu starkem Wind; Zeuge im Burbach-Prozess kann mangels Geld für Fahrkarte nicht erscheinen.

17. Januar: Spezialeinsatzkommando überwältigt nach Messerangriff 20-Jährigen in Siegen; Kreuztal investiert in nächsten Jahren sieben Millionen Euro in Schulsanierung.

18. Januar: Schwertransporte aus dem und ins Siegerland bereiten Unternehmen Probleme; Hilchenbachern und Netphern drohen drastische Erhöhungen der Grundsteuer B.

20. Januar: Kreuztaler Beigeordnete Edelgard Blümel von CDU, UWG und FDP in Hilchenbach als Bürgermeisterkandidatin nominiert; Tiefbunker am Siegener Bahnhof beeinflusst Planung für Johann-Moritz-Quartier.

21. Januar: Inklusives Restaurant Fünf10 der AWO von Geisweid nach Kreuztal umgezogen; Siegen will Vermüllung von Wertstoffdepots künftig durch Videoüberwachung verhindern.

22. Januar: Für 2020 kündigen sich wieder zahlreiche Großbaustellen auf Landes- und Bundesstraßen im Siegerland an; Planung für Fußweg von Kreuztaler Schulzentrum zur Erler-Siedlung tritt in konkretes Stadium

23. Januar: Siegener CDU setzt erneut auf Steffen Mues als Bürgermeister; In der Siegerländer Metallindustrie zeichnet sich ein konjunktureller Abwärtstrend ab.

24. Januar: Umstellung auf gelbe Tonne bereitet den Hilchenbachern noch Probleme; Polizei und DRK starten im Kreisgebiet Zusammenarbeit in einem Pilotprojekt.

25. Januar: Krombach-Armaturen in Kredenbach baut 120 von 150 verbliebenen Arbeitsplätzen ab; Traute Fries bringt Broschüre über die Geisweider Juden heraus.

27. Januar: Gedenkstunde zur Befreiung von Auschwitz im Siegener Ratssaal vor vollem Haus; IHK bescheinigt Kreuztal positive Entwicklung.

28. Januar: Stadt Siegen plant Kameraüberwachung für Wertstoffcontainer: Attac kritisiert Gründung von Stromnetzgesellschaft für Siegen.

29. Januar: Ex-Bundespräsident Wulff zu Gast beim IHK-Jahresempfang; Kreis Siegen-Wittgenstein bereitet sich auf Corona-Virus vor.

30. Januar: Zwei China-Reisende wegen Verdachts auf Corona-Virus auf Weidenauer Isolierstation; Kreuztal will in Krombach und Kredenbach neue Bauplätze erschließen.

31. Januar: Wieder mehr al 10.000 Arbeitslose im Bezirk Siegen der Arbeitsagentur; Netphener Rat lehnt in geheimer Abstimmung den Haushalt 2020 ab.

Februar

1. Februar: Entwarnung im Fall der beiden Corona-Verdachtsfälle im Siegerland; NGG will in kleinen Betrieben mehr Betriebsräte installieren.

3. Februar: Beliebte Drehscheibe in Siegens Bahnhofstraße erneut von Vandalen zerstört; Drei Südsiegerländer Gemeinden arbeiten im Tourismus künftig zusammen.

4. Februar: Heilig-Kreuz-Kirche in Weidenau für ein Jahr wegen Renovierung geschlossen; Für Straßenausbau drohen Oelgershausenern bis zu fünfstellige Beiträge.

5. Februar: Siegener Start-Up Scientibus widmet sich nachhaltiger Mode; Hilchenbach will mit Festakt an 50. Todestag von Ehrenbürger Wilhelm Münker erinnern.

6. Februar: Blitzer für Ortseingang von Langenholdinghausen ist Stadt Siegen zu teuer; Polizei übt Kritik am morgendlichen Elterntaxi-Verkehr.

7. Februar: Wilnsdorfer Jäger wehren sich gegen Peta-Kritik an unnötiger Fuchsjagd; Siegen will Einsatz von Elektroschrott-Tonnen prüfen.

8. Februar: Sparkasse Siegen behauptet sich in einem schwierigen Umfeld; Wilnsdorf gibt wegen Sturmwarnung für bevorstehenden Wochenanfang unterrichtsfrei.

10. Februar: Sturm Sabine Ursache für weitere Schulschließungen am Wochenanfang; Volksbank meidet Minuszinsen für Kunden.

11. Februar: Sturmtief Sabine hinterlässt im Siegerland weniger Schäden als befürchtet; CDA-Preis für SMS group in Anwesenheit von Friedrich Merz.

12. Februar: Zahlreiche Unfälle auf schneeglatter Fahrbahn nach spätem Wintereinbruch; Netphen verabschiedet langjährigen Baudezernenten Rahrbach.

13. Februar: Technikmuseum Freudenberg zeigt berühmte Film-Autos; 150 Autofahrer saßen nachts wegen Schneeglätte auf der A 45 fest.

14. Februar: Coronavirus beunruhigt auch die heimische Wirtschaft; Überdurchschnittlich viele Diabetes-2-Erkrankungen im Kreisgebiet.

15. Februar: Übernahme durch Alston beunruhigt 800 Bombardier-Mitarbeiter in Dreis-Tiefenbach; Kreuztaler CDU stellt bei Kommunalwahlkandidaten nahezu geschlechtliche Parität her.

17. Februar: 300 Teilnehmer bei "Fridays for Future" am Samstag in Siegen; Straßenanlieger in Oelgershausen sehen Klage gegen Ausbaubeiträge als letzten Ausweg.

18. Februar: Antifaschisten dürfen nicht an Hilchenbacher Jugendbüro spenden; 38-jähriger Jurist von Netpher CDU als Bürgermeisterkandidat nominiert.

19. Februar: Siegener Gesamtschulen müssen 95 Kinder abweisen; Hilchenbacher Grüne kritisierten Bürgermeister wegen Ablehnung der VVN-Spende.

20. Februar: SPD Siegen schickt Ingmar Schiltz ins Rennen um Bürgermeisteramt; 90-jährige Diakonisse des Freudenberger Friedenshorts hat nun neben der britischen die deutsche Staatsbürgerschaft.

21. Februar: Schüler des Peter-Paul-Rubens-Gymnasiums erforschen die NS-Historie Siegens; Politik stellt sich hinter Bombardier-Belegschaft.

22. Februar: CDU-Kreistagsfraktion für Radschnellweg von Littfeld bis Betzdorf; Ehemaliges Studentenwohnheim Bürbach hat neuen Eigentümer.

24. Februar: Massenschlägerei nach Geburtstagsfeier in Dreis-Tiefenbach; IG Metall startet neue Initiative "von unten".

25. Februar: CDU-Abgeordnete bitten Landesregierung um Unterstützung für Bombardier vor Alstom-Übernahme; Vandalismus in Netpher Ortsmitte.

26. Februar: 30-Jähriger aus Kirchen stürzt in die Sieg und wird seither vermisst; FDP will Wiederwahl von Landrat Müller (SPD) unterstützen.

27. Februar: Über 200 Klausuren an der Uni Siegen verschwunden; Suche nach 30-jährigem Kirchener geht in Siegen weiter.

28. Februar: Bundespolizei unterstützt Siegener Polizei bei Suche nach vermisstem Kirchener; Rumäne wegen Vergewaltigung einer 22-Jährigen in Kreuztal vor Gericht.

29. Februar: 250 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Kreuztal demonstrieren gegen Rassismus; KulturPur im Jubiläumsjahr sieben Tage lang.

März

2. März: Aus Angst vor Corona legen Siegerländer Notvorräte an; Roland Abel nach 20 Jahren an der Spitze von Radio Siegen verabschiedet.

3. März: Siegen-Wittgenstein ist 2019 sicherer geworden; Hilchenbacher Unternehmer will Hammerwerk in Allenbach neuer Nutzung zuführen.

4. März: Kreuztal entfristet über 20 Stellen in Kindertageseinrichtungen; Presbyter der ev. Christus-Kirchengemeinde erteilen Rechtsradikalen eine Absage.

5. März: Timberjacks will sieben Millionen Euro in der Numbach investieren; Gemeindeprüfungsamt mahnt Hilchenbach zu Sparkurs.

6. März: Corona-Verdacht in Erndtebrück hat sich nicht bestätigt; Spuren zu einer festgenommenen Drogenbande führen auch nach Hilchenbach.

7. März: Kreis schaltet wegen Corona-Virus in den Krisenmodus; Demonstration der "Seebrücke" für Aufnahme von Geflüchteten in Siegen.

9. März: Einzelne Medikamente im Kreis werden knapp; In Krombach soll der alte Backes wieder in Betrieb genommen werden.

10. März: Dometic-Beschäftigte in Kaan-Marienborn bangen um ihre Jobs; Siegener Finanzamt nimmt 2019 mehr als 1,6 Milliarden Euro ein.

11. März: Mann aus Wilnsdorf hat sich in Südtirol mit Corona infiziert; Busjubiläum in Netphen wegen Corona abgesagt; Diganosezentrum des Kreises wird in Uni-Sporthalle eingerichtet.

12. März: Zweiter Coronafall im Kreis betrifft Siegener Bürger; Nach weiterer Verfahrenseinstellung nur noch zehn Angeklagte im Burbach-Prozess.

13. März: Zahl der Corona-Infizierten im Kreis wächst auf acht; Auf Netpher Hellerkopf sollen fünf Windräder entstehen; Siegen ist Einkaufsmetropole der Region.

14. März: Jetzt schon 14 Menschen im Kreis an Coronavirus erkrankt; Schulen schnüren Lernpakete für die Ferien; Millionen-Paket für Netphens Schulen.

16. März: Corona-Virus legt das Siegerland lahm; Öffentliche und private Einrichtungen mit Publikum ab sofort geschlossen.

17. März: Kommunalpolitik geht wegen Corona bis nach den Osterferien in Pause; Fünf weitere Fälle - nun insgesamt 21 im Kreisgebiet.

18. März: Inzwischen 26 Infizierte im Kresigebiet registriert; Krankenhäuser verbieten fast alle Besuche; Auch Gottesdienste fallen aus.

19. März: Weitere drei Menschen im Kreisgebiet erkrankt; Auch Restaurants bleiben geschlossen; Freilichtbühne lässst Spielzeit ausfallen.

20. März: Zahl der an Corona-Virus erkrankten Menschen auf 31 gestiegen; Hilchenbachs Bürgermeister Menzel gibt nach einer Amtszeit auf.

21. März: Coronakrise: Ehemaliges Krankenhaus Kredenbach wird wieder aktiviert; Inzwischen 39 Erkrankte im Kreisgebiet.

23. März: Hilfsorganisationen an Reaktivierung der ehemaligen Weiss-Klinik beteiligt; 93-Jähriger stirbt bei Unfall in Buschhütten.

24. März: Zahl der Infizierten im Kreisgebiet steigt auf 50; Bruchwerk-Theater macht Livestream-Lesung zum Thema Corona.

25. März: Siegens chinesische Partnerstadt schickt 10.000 Atemschutzmasken; Inzwischen 58 Corona-Infektionen im Kreis.

26. März: Thyssenkrupp-Standort Siegerland trotz konzernweiten Stellenabbaus nicht gefährdet; Auch in Corona-Zeiten wird Blut gespendet.

27. März: Zahl der Erkrankten jetzt bei 66; Foodsharing-Initiative will den Ausfall der Tafeln kompensieren.

28. März: 89-Jähriger aus Burbach nach Corona-Erkrankung gestorben; Inzwischen 79 Infektionen im Kreis; Ansturm auf Lebensmittel legt sich.

30. März: Corona-Infektionen im Kreis jetzt bei 104; Politische Gremien treffen Entscheidungen in kleinerem Rahmen.

31. März: 22-jähriger Siegener sitzt in Peru fest; Mittlerweile 111 gemeldete Fälle von Corona-Infektion.

April

1. April: Schon 4600 Anträge auf Kurzarbeit im Arbeitsamtsbezirk; 119 Infizierte im Kreisgebiet; Auswärtige Reha-Patientin an CoVid-19 verstorben.

2. April: Zweites Corona-Opfer im Kreisgebiet; Inzwischen 140 Infizierte; Pandemie verzögert auch Verfahren um Kreuztaler Südumgehung.

3. April: Weitere zwölf Fälle - jetzt 152 an Corona Erkrankte; Krombacher spendet 15.000 Liter Ethanol zur Herstellung von Desinfektionsmittel.

4. April: Frau aus Freudenberg drittes Corona-Opfer; Gastronomen im Siegerland bietet flächendeckenden Hol- und Bringservice; Ferndorfer Firma erfindet Spuckschutz für Taxis.

6. April: Mann Mitte 50 ist viertes Corona-Opfer im Kreisgebiet; Inzwischen 182 Infizierte; Dachstuhl eines Hauses in Meiswinkel brannte.

7. April: Auch Kunsttag 2020 kann wegen Coronakrise nicht stattfinden; Zahl der Infizierten steigt auf 188; Rat Netphen tagt in der Heimannhalle.

8. April: Auch in Siegen verweigert Handelsfiliale Mietzahlung wegen Corona; 194 Erkrankte, aber schon 51 sind wieder genesen.

9. April: 70 Erkrankte sind genesen - 124 nachweislich noch infiziert; CDU-Fraktion Netphen verliert Mitglied Wolfgang Decker an UWG.

11. April: Zahl der an Corona Verstorbenen steigt auf sechs; 221 Menschen infiziert, aber 73 wieder genesen.

14. April: Inzwischen 239 Coronafälle im Kreis - aber 84 sind schon genesen; Über Ostern viel Betrieb in Naherholungsgebieten.

15. April: Erstmals keine neuen Fälle gemeldet - aber immer noch 143 akut Erkrankte; Wenige Einsätze der Ordnungskräfte über Ostern wegen Verstößen gegen Corona-Auflagen.

16. April: Zwei Mitglieder einer Terrorzelle in Siegen und Kreuztal festgenommen; Zahl der Infizierte bei 245, davon 97 wieder genesen.

17. April: KulturPur ist auf 2021 verschoben; 256 Erkrankte, aber 105 wieder genesen.

18. April: Kritik an den neuen Regelungen für Ladenöffnungen; Sechs neue Coronafälle - 145 erkrankt, 111 wieder genesen; Ratssitzung in Netphen unter erschwerten Bedingungen.

20. April: Forstamt nimmt Kampf gegen Borkenkäfer auf; Zahl der Coronafälle steigt auf 267; Landrat für Lockerungen bei Kirchenbesuch.

21. April: Trotz Lockerungen sind noch nicht alle Geschäfte geöffnet; Zwei neue Coronafälle; Erneut Kritik von Umweltschützern an Kreuztaler Südumgehung.

22. April: Siebtes Todesopfer - Über 70 Jahre alter Mann aus Freudenberg an Corona gestorben; Auswirkungen der Pandemie zehren bei Unternehmen an den Nerven.

23. April: Erstmals weniger Erkrankte als am Tag zuvor: 135 infiziert, 140 genesen; Desinfektionsmittel aus Hilchenbacher Schnapsbrennerei.

24. April: Zahl der akut Erkrankten sinkt auf 121; Naturschützer sprechen sich für Höchstspannungsleitung im Heestal durch den Wald aus.

25. April: 43-Jähriger auf Parkplatz in Rudersdorf erstochen - Mutmaßlicher Täter gefasst; Zwei weitere Coronafälle: 116 infiziert.

27. April: Sechs Neuinfizierte - jetzt 292 Fälle, aber 163 bereits genesen; Flugzeugabsturz in Nähe des Siegerlandflughafens mit zwei leicht Verletzten.

28. April: Ehrenamtliche nähen 1000 Gesichtsmasken; Stillstand bei Corona-Erkrankten; KunstSommer ist noch nicht ganz abgesagt.

29. April: Achter Corona-Todesfall im Kreisgebiet in Bad Berleburg; Nächtliche Autoraserei hält die Polizei auf Trab.

30. April: Bürgerinitiative im Heestal wirft Amprion Täuschung vor; Rechtsextreme werden im Kreisgebiet immer präsenter; Zahl der akut Corona-Infizierten auf 79 gesunken.

Mai

2. Mai: "Roter Erster Mai" per Video und hinter Flatterband; Noch 65 akute Corona-Infizierte, aber 215 genesen.

4. Mai: Zwei neue Erkrankungen - nun 67 Infizierte im Kreisgebiet; Zahl der Kindesmisshandlungen laut Kinderklinik im Jahr 2019 um ein Drittel gestiegen.

5. Mai: Stadt Kreuztal verzeichnet durch Corona schon Millionen an Einnahmeverlusten; Vorsichtige Öffnung in heimischen Friseurbetrieben.

6. Mai: Keine neuen Fälle - noch 57 Corona-Infizierte; In Freudenberg startet coronabedingt das Autokino auf dem Ox-Disko-Parkplatz.

7. Mai: Spielplätze geöffnet - auf eigene Verantwortung; Rat Siegen tagt unter Corona-Bedingungen; Ein Neuinfizierter - fünf weitere genesen.

8. Mai: Kreisklinikum testet ab sofort alle Neuaufnahmen auf Corona; Linke schließen sich Forderung nach gesetzlichem Feiertag am 8. Mai an.

9. Mai: Sechs neue Corona-Erkrankungen im Kreisgebiet, aber sieben Patienten wieder genesen; Richard-Martin-Heim in Hilchenbach vor neuer Verwendung als Erholungsheim.

11. Mai: Vier neue Corona-Erkrankungen am Wochenende; SPD Siegen nominiert 42-jährigen Ingmar Schiltz als Bürgermeisterkandidaten.

12. Mai: Arendsee beendet 28 Jahre alte "Partnerschaft" mit Hilchenbach; Vom Ziegenberg Flaschen auf die HTS in Siegen geworfen.

13. Mai: Werstoffdepots in Siegen werden immer mehr als Müllabladeplatz missbraucht; Seit Wochenbeginn keine neuen Corona-Fälle.

14. Mai: Noch 29 Corona-Infizierte und 257 Menschen genesen; Siegener Bahnhof wird vor 2022 nicht fertiggestellt sein.

15. Mai: Wilnsdorf bekommt im Heimatcheck die besten Noten im Siegerland; Drei neue Corona-Fälle, aber vier weitere Fälle außer Gefahr.

16. Mai: Mitten in der Stadt Schüsse auf wartende Kunden vor Frisiersalon; Wilnsdorf erwartet 4,8 Millionen-Minus durch Corona.

18. Mai: Keine neuen Corona-Erkrankungen am Wochenende - 27 sind noch infiziert; Band Hörgerät gibt Konzert im Freudenberger Autokino.

19. Mai: Netphen will sein Freibad in dieser Saison nicht öffnen; Zahl der Infizierten sinkt auf 25.

20. Mai: Corona-Praxis an Koblenzer Straße wieder geschlossen; Noch 19 Infizierte; Radwege von Kreuztal bis zur Landesgrenze sind denkbar.

21. Mai: "Erster Schultag" nach Corona-Shutdown an Kreuztaler Realschule; Apollo-Theater meldet sich mit reduziertem Platzangebot zurück.

23. Mai: Noch zwölf akut an Corona infizierte Menschen im Kreis; Freibäder öffnen nach und nach für Publikum; Motorradfahrer in Wilden tödlich verunglückt.

25. Mai: Erneut sieben CoVid19-Erkrankungen im Siegerland; In Siegen fehlt bezahlbarer Wohnraum; Uni-Forscher: Kita-Schließungen schaden Kindern.

26. Mai: Labor korrigiert sich nach Coronatests - eine Neuerkrankung; Verwaltungsgericht entscheidet: Windpark auf dem Knippen ist legal.

27. Mai: In Siegen war Zentrale eines bundesweiten Prostitutionsrings - Prozess in Hanau; Pläne für neue Buschhüttener Ortsmitte in Diskussion.

28. Mai: Kreis Siegen-Wittgenstein hat landesweit die wenigsten Corona-Neuerkrankungen; Weiss-Flicksches Grundstück galt 2015 als "gefährlich" und "verrufen".

29. Mai: Kostenloses Familienticket kommt erst 2021; Kreisklinikum hat bisher 64 Corona-Patienten aufgenommen.

30. Mai: Siegener Grüne nominieren Michael Groß zum fünften Mal als Bürgermeisterkandidaten; KulturPur dieses Jahr nur als Erinnerung.

Juni

2. Juni: Edelstahlwerke in Geisweid benötigen dringend Kapitalspritze; Über Pfingsten zwei neue Coronafälle.

3. Juni: Dieter Siebel erinnert sich an Christo-Ausstellung in Freudenberg; Feuerwehren wegen Trockenheit im ganzen Siegerland im Einsatz.

4. Juni: Kreuztaler SPD schickt Bürgermeister Walter Kiß erneut ins Rennen; Arbeitslosigkeit wegen Corona-Krise leicht angestiegen; Lange Haftstrafe für Bordellbetreiberin aus Siegen

5. Juni: Coronakrise hatte erhebliche Auswirkungen auf öffentlichen Nahverkehr; Rat Kreuztal kritisiert Kreis wegen voreiliger Bekanntgabe der vermeintlichen Erkrankung einer Lehrerin.

6. Juni: 90-Jährige von Corona genesen - noch sieben akut Erkrankte; Stadt Kreuztal fordert Brauerei zur Entfernung von Teilen eines Erdwalls auf.

8. Juni: Siegen plant Neubaugebiete auf dem Wellersberg und in Bürbach; Andreas Müller wieder Landratskandidat der SPD.

9. Juni: Nur noch vier Corona-Infizierte im Kreis registriert; Stadt Kreuztal finanziert Gemeinschaftspraxis von Hausärzten.

10. Juni: Probenhaus der Philharmonie in Siegen wird ausschließlich ohne öffentliche Gelder finanziert; Christoph Reifenberger in Freudenberg als CDU-Bürgermeisterkandidat nominiert.

11. Juni: Jamaika-Koalition Siegen stoppt Pläne für Baugebiet am Giersberg; 20-Jähriger aus Sachsen-Anhalt sucht im Siegerland nach historischen Mülltonnen.

13. Juni: Bislang 11.000 Corona-Tests im Kreisgebiet - nur noch zwei Infizierte; SPD Hilchenbach unterstützt Kaioglidis als Bürgermeisterkandidat.

15. Juni: Verurteilte Bordellbetreiber beantragen Revision; 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei Freiluftyoga in Müsen.

16. Juni: Gestank in Eichen und Krombach macht Behörden ratlos; Landschaftsverband springt Stromtrassengegnern in Junkernhees bei.

17. Juni: Kampf gegen Gewerbe auf dem Ischeroth geht in die nächste Phase; CDU Kreuztal übt heftige Kritik an Vorgänge um Gestank aus der Brauerei.

18. Juni: Grüne nominieren Laura Kraft als Landratskandidatin; Hannes Gieseler in Wilnsdorf von SPD ins Bürgermeister-Rennen geschickt.

19. Juni: Hilchenbacher Grüne nominieren ehemaligen SPD-Chef als Bürgermeisterkandidaten; Einwohnerzahlen im Siegerland rückläufig.

20. Juni: Karstadt-Kaufhaus in Siegen wird nicht geschlossen; Ein neuer Coronafall im Kreisgebiet.

22. Juni: Seit Corona-Ausbruch ist die Zahl der Übernachtungen im Kreis um 72 Prozent gesunken; Medizin-Studiengang der Uni in Zusammenarbeit mit Bonn beendet.

23. Juni: Medizinischer Dienst half bei Coronatests im Kreisgesundheitsamt aus; DaZ-Lehrkräfte der VHS klagen über Einnahmeausfälle.

24. Juni: Veranstaltungsbranche organisiert auch im Siegerland "Night of Light"; Krombacher Erdwall hat keine negativen Auswirkungen auf Freibad.

25. Juni: Rund 5000 Anträge im Wert von 53 Millionen Euro auf Corona-Soforthilfe im Kreis gestellt; Versorgungsbetriebe stellen bis 2022 auf H-Gas um.

26. Juni: Siegener Fissmer-Anlage wird doch nicht umbenannt; André Jung ist Spitzenkandidat der CDU Hilchenbach bei Kommunalwahlen.

27. Juni: Freudenberg kürzt Straßenausbaubeiträge um 20 Prozent; Millionenschwerer Stadtumbau für Uni in Siegen ab 2023 geplant.

29. Juni: Seit Beginn des Corona-Ausbruchs kamen keine Flüchtlinge mehr nach Siegen; Großer Bedarf an Betreuung in Schulen während der Ferien.

30. Juni: Auch in Wilnsdorf fährt jetzt der Bürgerbus; Feiernde legen sich am Wochenende mit der Polizei an.

Juli

1. Juli: Staatsanwaltschaft ermittelt im tödlichen Backesunfall in Alchen wegen fahrlässiger Tötung; 17-Jähriger in Freudenberg tödlich mit Motorrad verunglückt.

2. Juli: Coronabedingter Anstieg der Arbeitslosigkeit auf 5,5 Prozent; Ermittlungen der Staatsanwaltschaft bedrücken Alcher Dorfgemeinschaft.

3. Juli: In einem Jahr Wasserstoff-Tankstelle Siegen 400 Tankvorgänge; Landrat stellt sich auf Seite des Heimatvereins Alchen.

4. Juli: Siegen-Wittgenstein ist coronafrei; 19 Führerscheine werden wegen Rechtsunsicherheiten an Inhaber zurückgegeben.

6. Juli: Wieder ein neuer Fall einer Corona-Infektion im Kreisgebiet; Auf Baustelle in Unglinghausen wurde eine Eimer mit Sprengstoff gefunden.

7. Juli: Fast 2000 Kirchenaustritte im vorigen Jahr; In Freudenberg sollen drei weitere Kreisel den Straßenverkehr flüssiger machen.

8. Juli: Zwölfjähriger stirbt in Wilgersdorf nach Unfall mit Aufsitz-Rasenmäher; Siegener machen gegen Büro von Neonazis mobil.

9. Juli: Alchener Vereine verfassen offenen Brief wegen staatsantwaltlicher Ermittlungen; AfD nominiert Unternehmer Zoz als Bürgermeisterkandidat für Siegen.

10. Juni: Heimatvereine des Siegerlandes solidarisieren sich mit Alchenern; Netpher Senioren dürfen künftig Rikscha fahren.

11. Juni: Tausend Teilnehmer bei Siegener Demo gegen Rechts; Gedenktafel für die beiden Opfer des Grillfestunglücks in Alchen.

13. Juli: Zwei neue Corona-Fälle im Kreisgebiet; Mehrgenerationenplatz in Eckmannshausen ist fertiggestellt.

14. Juli: Beratungsstelle für Aussteiger aus Salafistenszene in Siegen eröffnet; Heimatmuseum Ferndorf unter neuer Trägerschaft.

15. Juli: Dreis-Tiefenbacher Niederlassung des neuen Autobahnamtes betreut 45 Brücken; Zwei neue Coronafälle im Kreisgebiet.

16. Juli: Pläne für Hammerwerk in Allenbach werden konkret; Kindergarten Littfeld geht von Stadt Kreuztal über an die AWo.

17. Juli: Wirtschaftsstudie bescheinigt Stadt Kreuztal größte Dynamik im Kreis; Zirkus Trumpf sitzt seit November in Freudenberg fest.

18. Juli: HTS in Kreuztal entwickelt sich zu Unfallschwerpunkt; Urlaubsheimkehrer positiv auf Corona getestet.

20. Juli: Drei neue Coronafälle im Kreis - 13 akut Erkrankte; Ferienspiele trotz Corona flächendeckend im Angebot.

21. Juli: Siegener wollen beim Umzug der Uni mitreden; Neuer Hochbehälter versorgt Kreuztaler Süden mit Frischwasser.

22. Juli: Acht neue Coronafälle vom Gesundheitsamt registriert; Inklusionsschaukel auf Hilchenbacher Spielplatz aus Gefahrengründen gesperrt.

23. Juli: Zwei neue Fälle - Zahl der akut an CoVid19 Erkrankten steigt auf 24; Freilaufender Hund fügt Reh in Kredenbach tödliche Verletzung bei.

24. Juli: Erneut acht Bewohner des Kreisgebiets an Corona erkrankt; Beratungsstelle für missbrauchte Kinder ist immer stärker gefragt.

25. Juli: Wieder acht Neuinfektionen vom Kreisgesundheitsamt gemeldet; Viele Vorschläge aus der Bürgerschaft für Radverkehrskonzept des Kreises.

27. Juli: Zahl der akut Erkrankten steigt um zwölf auf insgesamt 52; Bewohner der Siegener Hammerhütte sorgen sich um ihren Stadtteil.

28. Juli: Im Burbach-Prozess erschwert die lange Verhandlungsdauer Rekonstruktion der Abläufe; Ein neuer Infektionsfall, drei Genesene.

29. Juli: Drei neue Fälle steigern Zahl der Corona-Infizierten auf 52; Junge Union Kreuztal macht Gestank im Littfetal zum Wahlkampfthema.

30. Juli: Geoportal des Kreises zeigt im Notfall relevante Standorte auf; Für in Not geratene Studenten der Uni wurden 46.000 Euro gesammelt.

31. Juli: Zahl der Corona-Erkrankten um weitere fünf auf 53 gestiegen; Arbeitslosigkeit nimmt im Kreis innerhalb eines Jahres um ein Drittel zu.

August

1. August: Sieben von acht weiteren Corona-Erkrankten sind Reiserückkehrer; DRK-Kinderklinik muss Psychiatrie schließen.

3. August: Christen machen gemeinsam gegen Rechts mobil; Sechs weitere Corona-Infizierte vom Gesundheitsamt registriert.

4. August: 47-Jähriger in Buschhütten von Zug erfasst und tödlich verletzt; Zu Beginn des Ausbildungsjahres sind noch 1278 Lehrstellen unbesetzt.

5. August: 40-Jähriger aus Niederschelderhütte soll seine Mutter getötet haben; Sieben Corona-Infizierte wieder genesen.

6. August: 14 neue Corona-Fälle, 61 akut Erkrankte im Kreis; SPD-Fraktionschef Mützenich holt wegen Corona ausgefallenen Besuch in Neunkirchen nach.

7. August: "Partymeile" in der Siegener Oberstadt macht zusehends Probleme; Zehn neue Fälle von Infektionen mit CoVid-19.

8. August: Weiter sieben Neuinfektionen - Alle sind Reiserückkehrer; IG BAU prangerte Verstöße gegen Corona-Disziplin auf Baustellen an.

10. August: Flutlicht gegen Wildpinkler bei Party in Siegens Oberstadt; Vier neue Coronafälle - Gesamtzahl der akut Infizierten jetzt bei 70.

11. August: Kreuztalerin Katharina Afflerbach schafft es mit Almerfahrungen auf Spiegel-Bestsellerliste; Vier Reiserückkehrer positiv auf Covid-19 getestet.

12. August: In Kreuztal kommen Ärzte für Corona-Screening in die Schulen; Vier neue Fälle im Kreis - davon drei Reiserückkehrer.

13. August: Schulstart mit Schirm und Maske; Von 14 Neuinfizierten sind sechs aus dem Urlaub zurückgekehrt.

14. August: Zahl der Corona-Infizierten durch 14 neue Fälle auf 87 gestiegen; Stilllegung der Inklusionsschaukel in Hilchenbach durch Bürger verursacht Schaden.

15. August: Kurz nach Schulstart sind schon sechs Schulklassen in Quarantäne; Studentenwerk Siegen schafft Wohnheimplätze in zwei gekauften Gebäuden.

17. August: Am Wochenende weitere 18 Corona-Infizierte - jeder Zweite ein Urlaubsrückkehrer; Polizei muss Party in Siegener Oberstadt auflösen.

18. August: Siegens Oberstadt wird an Wochenenden ab 23 Uhr gesperrt; Hausärzte in Kreuztal kritisieren städtischen Zuschuss an neue Praxisgemeinschaft.

19. August: Fünf neue Infizierte - Gesamtzahl der akut Erkrankten bei 100; Im Siegener Stadtwald gibt es kaum noch Fichten.

20. August: Trockenheit lässt Fließgewässer austrocknen; Sechs neue Coronafälle im Kreisgebiet.

21. August: 66-jähriger Motorradfahrer aus Netphen verunglückt tödlich bei Schmallenberg; Stadt Siegen sperrt auch die Neuen Ufer für Partys.

22. August: Zwei Kindergärten in Siegen wegen Corona-Verdachts geschlossen; 18-jährige Frauen müssen nach Klettertour vom Monte Schlacko geborgen werden.

24. August: Visionen für ehemaliges Bendergelände in Ferndorf; Siegen greift am Wochenende in Oberstadt und am Siegufer durch.

25. August: Trotz fünf neuer Fälle sinkt die Zahl der Infizierten auf 75; Netphen muss über Zukunft der Eishalle entscheiden.

26. August: 74-Jähriger Hilchenbacher wird Opfer eines Gewaltverbrechens; Stadt Kreuztal will gegen Amprion-Starkstromtrasse klagen.

27. August: Freudenberg investiert 1,8 Millionen Euro in Freibad-Sanierung; Acht Polizisten müssen renitenten Autofahrer übewältigen.

28. August: Bahn will Stadt Hilchenbach Bahnhofsgebäude verkaufen; Zahl der akut Corona-Erkrankten wieder auf 55 gesunken.

29. August: Technikmuseum will nach Corona mit neuem Konzept überraschen; Naturschützer beklagen Vogeltod durch Windräder auf der Kalteiche.

31. August: Feiernde in Siegen halten sich an Auflagen der Stadt; Zahl der Infizierten sinkt auf 51 - bei zwei Neuerkrankungen.

September

1. September: Trotz Corona will Uni Siegen im Wintersemester auch Präsenzveranstaltungen anbieten; Bundesweite Razzia gegen Linksextreme führt auch nach Siegen.

2. September: Arbeitslosigkeit im Kreisgebiet auf 6,2 Prozent gestiegen - 50 Prozent mehr Kurzarbeit als im Vorjahr; Gastronomen werben für Einhaltung der Hygieneregeln in Zeiten von Corona.

3. September: Den Siegerländer Krankenhäusern gehen die Blutkonserven aus; Landesverkehrsminister unterstützt Pläne für durchgängigen Radweg von Littfeld bis Landesgrenze.

4. September: In Wilgersdorf sind 200 Wahlbenachrichtigungen nicht angekommen; Fünf Neuerkrankungen - im Kreisgebiet nur noch 31 Covid-Infizierte.

5. September: Siegener Grüne fordern AfD-Bürgermeisterkandidaten Zoz zur Klärung seiner Wahlkampffinanzierung auf; Zahlreiche Corona-Verdachtsfälle nach Hochzeitsfeier.

7. September: Hund schlägt bei Wohnhausbrand in Lindenberg an und stirbt in Flammen; Sechs neue Coronafälle - insgesamt 39 Infizierte im Kreis.

8. September: Große Zahl an Briefwählern hält die Wahlämter im Siegerland auf Trab; Polizei ermittelt wegen Übergriff auf schwulen Aktivisten.

9. September: Einzelhandel klagt über Zurückhaltung der Konsumenten; Lücke im Siegtalradweg in Eiserfeld geschlossen.

10. September: 145 Schülerinnen und Schüler aus zwei Schulen müssen in Quarantäne; 77-Jährige stirbt nach Zusammenstoß mit Bus in Wilnsdorf.

11. September: Kreuztaler Rats-CDU fordert Ende des "Ärzte-Knatsches"; Streit um illegal verwendete Fotos von AfD-Bürgermeisterkandidat in Siegen.

12. September: 224.500 Wahlberechtigte für Kommunalwahlen im Kreisgebiet; Sechs neue Corona-Infektionen - akut Erkrankte bei 31.

14. September: Landrat Andreas Müller (SPD) im Amt bestätigt; Wilnsdorf wählt Bürgermeisterin Schuppler ab; Bürgermeisterstichwahl nur in Hilchenbach,

15. September: Jamaika-Bündnis in Siegen nach Absage der FDP beendet; Erneut fünf neue Corona-Infektionen im Kreisgebiet.

16. September: Elf Neuinfizierte - drei Littfelder Grundschulklasssen in Quarantäne; Burbach und Neunkirchen gehen gegen Elterntaxis vor.

17. September: Bei Kommunalwahl geht nur jedes vierte Mandat an eine Frau; Kreissynode stoppt Sanierung des Hauses der Kirche in Siegen.

18. September: Einzelbewerber gewinnt Ratsmandat für Hilchenbach-Grund per Los; Zahl der Corona-Erkrankten steigt um neun auf 53.

19. September: 90 Schüler und 15 Lehrer der Kreuztaler Gesamtschule in Quarantäne; Technikmuseum Freudenberg zeigt restaurierte Mini-Kirmes.

21. September: Nach 24 Neuinfektionen steigt die Zahl der Covid19-Erkrankten wieder auf 86; Schauspielerin Claudia Michelsen eröffnet neue Saison im Lyz.

22. September: Zwölf neue Corona-Infektionen im Kreis - Gesamtzahl jetzt bei 95; Fälle von Angriffen auf Polizeibeamte häufen sich.

23. September: Neunkirchen kritisiert Besucher des gesperrten Naturschutzgebiets Mahlscheid; Zweikampf um Bürgermeisterposten in Hilchenbach.

24. September: 16 neue Corona-Infizierte im Kreisgebiet; Dahlbrucher Kino zeigt komplette "Herr der Ringe"-Serie an nur einem Tag.

25. September: Zahl der Corona-Infektionen steigt um 19 auf 125 an; Kreisgesundheitsamt empfiehlt Maske ab dem 5. Schuljahr.

26. September: "Besorgnis erregende Zustände" an der Kreuztaler Gesamtschule - Schulbetrieb eingeschränkt; 13 neue Coronafälle im Kreis.

28. September: Kyrillos Kaioglidis gewinnt Bürgermeisterwahl in Hilchenbach; 18 neue Coronafälle registriert.

29. September: Staatsschutz ermittelt gegen "III. Weg" wegen Störung bei Stolperstein-Spaziergang; Autobahnpolizei zieht zahlreiche Lkw aus dem Verkehr.

30. September: Zwei Achtjährige zerkratzen 21 Autos in Siegen; Zahl der Corona-Infizierten im Kreis bei 136.

Oktober

1.Oktober: 115 Beschäftigte des Kreisklinikums im Warnstreik für bessere Bezahlung; Freudenberger ev. Kirche muss dringend saniert werden.

2. Oktober: Stahl-Betriebsräte machen sich Sorgen um Zukunft der Branche; Fraktionen im Siegener Rat fordern Maßnahmen gegen Neonazis auf der Hammerhütte.

3. Oktober: Kreistag stimmt gegen Amprion-Trasse durch Junkernhees; Siegerlandhalle soll nicht erweitert werden.

5. Oktober: Zahl der Covid-Infizierten steigt um sieben auf 128; Feiern zum 30. Tag der Einheit in Dahlbruch und Siegen.

6. Oktober: Corona-Diagnosezentrum Siegen jetzt näher an der Stadtmitte; Fast 12.000 Menschen im Kreis mit Einkommen unter Niedriglohnschwelle.

7. Oktober: Nach Genesung von 24 Patienten nun noch 97 Covid19-Infizierte; Neunkirchener Händler führen als Anreiz zum Einkauf ein Bonussystem ein.

8. Oktober: 26 Neuerkrankungen - höchste Zahl seit Ausbruch der Pandemie; Bedienstete der Stadt Siegen im Warnstreik.

9. Oktober: 40 Busfahrer der Verkehrsbetriebe legen die Arbeit nieder; Erneut 15 weitere Covid-19-Erkrankungen.

10. Oktober: Abgewählte Wilnsdorfer Bürgermeisterin zieht persönliche Bilanz aus 11 Dienstjahren; 16 weitere Covid-Infektionen registriert.

12. Oktober: Volkmar Klein von CDU erneut als Bundestagskandidat nominiert; 26 neue Corona-Infektionen im Kreisgebiet.

13. Oktober: Neubau der Siegtalbrücke soll bis 2027 begonnen werden; Schüler bereiten sich auf Abitur unter Coronabedingungen vor.

14. Oktober: Beschäftigte aus Verwaltungen und Kreisklinikum im Warnstreik; Zahl der akut Corona-Infizierten bei 137.

15. Oktober: Ärger um Wechsel eines Kreuztaler SPD-Ratsmitglieds zur CDU-Fraktion; Gewalt gegen Kinder hat während des Lockdowns zugenommen.

16. Oktober: Dunkelhäutige Studentin als Opfer von Nazi-Übergriffen von Justiz enttäuscht; 28 neue Corona-Infektionen im Kreisgebiet.

17. Oktober: Zahl der Covid-Infizierten um 24 auf 160 gestiegen; Stadt Siegen hat durch Corona Millionenverluste bei den Einnahmen.

19. Oktober: Sprengung der Talbrücke Eisern verläuft planmäßig; 35 Neuinfektionen lassen Zahl der Erkrankten auf 190 ansteigen.

20. Oktober: Corona-Pandemie löst im Kreis erste Gefährdungsstufe aus; Niederländischer Konsul zu Besuch auf der Hilchenbacher Ginsburg.

21. Oktober: 7-Tage.Inzidenz steigt auf über 40 pro 100.000 Einwohner; CDU und SPD in Siegen reden über künftige Zusammenarbeit im Rat.

22. Oktober: Kreisgebiet kurz vor Gefährdungsstufe 2; 22 neue Fälle von Infektionen; Evangelische Gemeinden in Siegen kurz vor Fusionierung.

23. Oktober: 75 Neuinfektionen in zwei Tagen und Anstieg der Inzidenz auf 57 pro 100.000 Einwohner; Deutsche Bahn sichert sich Rhein-Sieg-Strecke.

24. Oktober: In Siegener Fußgängerzonen besteht jetzt Maskenpflicht; Gießerei Hundt & Weber in Geisweid vor der endgültigen Schließung.

26. Oktober: Corona-Inzidenzwert über 80 pro 100.000 Einwohner; In Walpersdorf brennt es innerhalb kurzer Zeit zwei Mal.

27. Oktober: Neu gestaltete Uni-Bibliothek bietet 800.000 Medien; Übers Wochenende mehr als 100 Corona-Infektionen.

28. Oktober: Auch beim Lockdown sollen Busse im Kreisgebiet verlässlich fahren; Zahl der Infizierten steigt um weitere 20 auf aktuell 323.

29. Oktober: Bombardier hat seit 2003 insgesamt 10.000 Drehgestelle überarbeitet; 32 weitere positive Coronatests im Kreisgebiet.

30. Oktober: Netpher Senior ist neuntes Covid19-Opfer im Kreis; 49 weitere Infektionen registriert; Zahl der Arbeitslosen im Oktober leicht gesunken.

31. Oktober: Uni bezieht neues Hörsaalzentrum im Karstadt-Gebäude; Corona-Inzidenzwert nunmehr bei 92,4 und 66 Neuerkrankungen.

November

2. November: Wohnheim der AWo in Buschhütten unter Quarantäne; Viele Tonnen schwere Träger der neuen Brücke in Eichen werden montiert.

3. November: Neue Bürgermeister in Hilchenbach und Wilnsdorf treten ihr Amt an; 74 neue Covid-Erkrankungen am Wochenende registriert.

4. November: Künstlerinitiative "Virtueller Hut" macht trotz Corona weiter; Helberhausener übernehmen Gasthof und planen Wohnraum.

5. November: Real-Markt wird von der Globus-Gruppe übernommen; Zahl der Infizierten weiter gestiegen - 35 Neuerkrankungen.

6. November: Inzidenzwert im Kreisgebiet steigt über 100; Konstituierende Ratssitzungen in Siegen und Kreuztal mit neuen Gesichtern.

7. November: Inzidenzwert sinkt leicht, aber 2800 in Quarantäne; Ärger im Kreuztaler Heestal über verschüttete Farbe für Anstrich der Strommasten.

9. November: Klagen über versperrten Zugang zum Siegener Friedhofswald; 83-Jähriger aus Oberfischbach mit Enkeltrick um hohe Geldsumme geprellt.

10. November: 93 neue Coronafälle lassen Inzidenzwert auf 112,7 steigen; Nach Borkenkäferkrise hofft Regionalforstamt auf schneereichen Winter.

11. November: Mehmet Daimagüler warnt bei Gedenkrede zu Nazi-Pogromen vor Antisemitismus; 63-Jähriger in Hilchenbach unter Radlader tödlich verletzt.

12. November: Kreispolizeibehörder ermittelt schwerpunktmäßig gegen Kinderpornografie; Besucherzahlen in Kreuztaler Freibädern wegen Corona halbiert.

13. November: Missbrauchsanklage gegen früheren Apollo-Mitarbeiter; Fliegerbombe in Wilnsdorf entschärft; Inzidenzwert steigt auf 117,7.

14. November: Kreis befürchtet hohe finanzielle Belastungen wegen Pandemie; AWO-Wohnheim Buschhütten zwei Wochen in Quarantäne.

16. November: Schwimmunterricht in Siegen in Zeiten von Corona nur schwer zu organisieren; Hausbrand in Eiserfeld hält Feuerwehren auf Trab.

17. November: 16 weitere Kitas im Kreisgebiet in Corona-Quarantäne; Zwei Frauen aus Rennerod wegen Verdachts der Brandstiftung festgenommen.

18. November: Marienkrankenhaus bekommt noch vor Weihnachten Corona-Impfstoff; Maskenpflicht im Siegener Zentrum wird ausgeweitet.

19. November: Vereine haben wegen Corona Probleme mit ihren Hauptversammlungen; Inzidenz wieder bei 149,1 pro 100.000 Einwohner.

20. November: 101 Neuinfizierte an einem Tag registriert - Inzidenz bei 157,1; Bei Thyssen-Krupp liegen nach Ankündigung von Entlassungen die Nerven blank.

21. November: 39 Gemeinschaftseinrichtungen in Quarantäne - Inzidenzwert steigt auf 162,8; Kreuztal verteilt 394 Ipads an Schulen.

23. November: Zahl der Corona-Toten im Kreis steigt um drei auf zwölf; Großbrand vernichtet Firma Holzhauer im Buschhüttener Gewerbegebiet.

24. November: Kreis sucht geeigneten Ort für Corona-Massenimpfung noch in diesem Jahr; 7-Tage-Inzidenz jetzt bei 175,5 pro 100.000.

25. November: Corona-Diagnosezentrum des Kreises seit Monaten im Dauereinsatz; Bürgerinitiative gegen Starkstromleitung im Heestal kritisiert Netzbetreiber.

26. November: Uni Siegen will für Bedienstete Corona-Schnelltests einführen; Tauziehen in Kreuztal um Verteilung der künftigen 22 Grundschulklassen.

27. November: 102 Neuinfektionen treibt Inzidenz auf über 175 pro 100.000 Einwohner; Neue Wilnsdorfer Ratskoalition plant Erschließung neuer Bauflächen.

28. November: Angeklagter in Tannenhof-Totschlagprozess zu elf Jahren Haft verurteilt; Littfelder nutzt Corona für musikalische Live-Auftritte.

30. November: Am letzten November-Wochenende 125 neue Corona-Infektionen; Siegener Schlosspark bekommt Musikpavillon für 900.000 Euro.