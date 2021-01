Siegen: Urteil im Brandstifter-Prozess

Siegen Im Prozess um die Brandstiftung im Siegener Gasthof Meier wurde nach vier Monaten ein Urteil gesprochen. Viele Zeugen wurden befragt.

Auf den Tag fast vier Monate hat es gedauert, ein Urteil im Prozess um die Brandstiftung im Siegener Gasthof Meier zu sprechen. Das lag vor allem an der Person des Angeklagten, der früh gestanden hat, dessen weiteres Leben aber mehr Probleme für das Gericht aufwarf, als ursprünglich absehbar war. Viele Zeugen wurden vernommen, gleich zwei psychiatrische Gutachten und weitere Betreuungspersonen gehört. Am Freitag, den 15. Januar, steht nun die klare Entscheidung: Zwei Jahre Haft für die schwere Brandstiftung Anfang April 2020, dazu die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus.

Täter soll zur Tatzeit nicht betrunken gewesen sein

Für die vom Verteidiger im Plädoyer als mildere Alternative geforderte Entziehungstherapie hat die Kammer keinen Spielraum gesehen. Es wurden keine leeren Flaschen im Zimmer des Angeklagten gefunden, er war zur Tatzeit nicht betrunken. Obwohl das Gericht überzeugt ist, dass der Mann in seinem Leben durchaus verstärkt Alkohol getrunken hat, könne keine Verbindung der Brandstiftung zu einem möglichen Suchtverhalten hergestellt werden. Überhaupt haben die Richter zum täglichen Leben des Mannes im Gasthof kaum etwas feststellen können- Er lebte dort seit Frühjahr 2020, weil seine eigene Wohnung nach einem vorherigen Feuer - zu dessen Hintergründen auch nichts Konkretes ermittelt werden konnte - nicht bewohnbar war.

Auch die ursprünglich einmal diagnostizierte Depression wird vom Gericht nicht gesehen. Dagegen spreche sein Verhalten allgemein und auch, dass alle verabreichten Antidepressiva ohne Wirkung geblieben seien.

Verurteilte leidet unter hirnorganischer Störung

Nach den Aussagen des Personals der Dortmunder LWL-Klinik hat sich das Verhalten des 56-jährigen Siegeners - und damit sein Gesundheitszustand - seit Monaten nicht geändert. Er werde mit dem realen Leben nicht fertig, „selbst ein betreutes Wohnen würde ihn überfordern“, begründet Richterin Elfriede Dreisbach die Entscheidung ihrer Kammer. Der Angeklagte und nunmehr Verurteilte leide an einer hirnorganischen Störung, die wohl vor allem durch die Kohlenmonoxidvergiftung beim ersten Brand in seiner Eigentumswohnung am 16. August 2019 verursacht worden sei. Eine Vorschädigung durch übermäßiges Trinken sei nicht ausgeschlossen. In der Tatnacht habe sich der frühere Betreiber eines Tattoo-Studios aus Verzweiflung über die für ihn desolate Lebenssituation umbringen wollen, aus

Hilflosigkeit keine Perspektiven mehr gesehen, und er sei auch durch die schlimmen Folgen des ersten Feuers nicht vom Entzünden eines zweiten abgehalten worden - was einen hohen Sachschaden verursacht und Menschenleben gefährdet hätte.

Keine Bewährung wegen Wiederholungsgefahr

Darin sieht das Gericht im Einklang mit dem Sachverständigen Dr. Bernd Roggenwallner die Gefahr weiterer Taten. Weil sich offensichtlich ein Verhaltensmuster entwickelt habe, gegen das sich der Mann nicht wehren könne. Entsprechend wird auch eine stark eingeschränkt Steuerungsfähigkeit angenommen. Allerdings habe sich sein Zustand zeitnah wieder aufgehellt. Er habe zumindest den Feuerlöscher von der Wand genommen und versucht, zu fliehen, dem Sohn der Eigentümerin, der ihn fand, „Feuer, Feuer“ zugerufen. Dieses übersichtliche und folgerichtige Verhalten schließt eine Schuldunfähigkeit aus und reicht für eine Verurteilung in einem minderschweren Fall.

Bewährung könne es aufgrund der Wiederholungsgefahr nicht geben. Zudem erfordere der Gesundheitszustand die Unterbringung, betont Elfriede Dreisbach und wünscht ihrem Gegenüber alles Gute. Käme er auf freien Fuß, „wäre er sofort wieder überfordert“. Über ein mögliches Rechtsmittel könne er nun mit seinem Anwalt sprechen: „Wir werden uns sicher nicht wiedersehen.“

