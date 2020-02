Siegen. Die Drehschale in der Bahnhofstraße muss nach mutwilliger Zerstörung erneut ersetzt werden. Diesmal wird sogar ein neues Betonfundament nötig

Siegen: Vandalismus mit roher Gewalt

Zum zweiten Mal muss die Stadt Siegen aufgrund mutwilliger Zerstörung die Drehschale in der Bahnhofstraße ersetzen lassen. Das bei Kindern überaus beliebte Spielgerät wurde vor einigen Monaten – wie im Frühsommer 2016 bereits sein Vorgänger – aus seiner Verankerung gerissen und dabei irreparabel beschädigt. Bemerkenswert ist das vor allem, weil dieses Ergebnis ein enormes Maß an Kraft und Gewalt von den Verursachern erfordert.

„Das Gerät ist bis 250 Kilogramm Belastung ausgelegt, es verträgt selbst zwei Erwachsene“, sagt Ralf Bergholz, Leiter der städtischen Grünflächenabteilung. „Im normalen Gebrauch ist das nicht kaputtzukriegen.“ Ein solches Gerät sei extra für öffentliche Spielplätze konstruiert. Entsprechend stabil, widerstandsfähig und sicher müsse es sein. „Ich gehe davon aus, dass mehrere erwachsene Personen regelrecht daran herumgebrochen haben“, sagt der Fachmann.

Der Schaden ist so massiv, dass auch das Betonfundament neu gesetzt werden muss. Die Grünflächenabteilung übernimmt den Einbau der 7000 Euro teuren Drehschale, dabei wird auch der Fallschutzbelag erneuert. Statt des derzeit noch vorhandenen, wie weicher Stoff anmutenden Untergrunds wird es künftig ein so genannter Gießbelag. Da dessen Verarbeitung über zumindest ein paar Tage am Stück eine konstante Mindesttemperatur erfordert, rechnet die Verwaltung frühestens für März mit der Maßnahme.

Spielgerät macht Kindern viel Freude

Angesichts der zweiten Komplettzerstörung der Drehschale seit ihrer Installation im April 2016 – das erste Exemplar war tatsächlich bereits nach wenigen Wochen demoliert – habe sich natürlich die Frage gestellt, ob ein dritter Anlauf angemessen sei, wie Ralf Bergholz einräumt. Es sei „ein Versuch“. Sollte auch dieses Exemplar mutwillig beschädigt werden, sei neu zu überlegen.

Für die Drehschale spreche allerdings, dass sie für ihren eigentlichen Zweck „gut angenommen wird“. Tatsächlich steht der rotierende Sitz bei auch nur halbwegs gutem Wetter tagsüber eigentlich nicht still, ist bei Kindern und Jugendlichen äußerst beliebt. Eine Alternative sei für die Bahnhofstraße auch gar nicht so einfach zu finden, „denn die zur Verfügung stehende Fläche ist relativ klein, da braucht man etwas Adäquates“, erläutert Ralf Bergholz. „Dieses Gerät ist an diesem Standort sehr passend.“

Siegerland Kalotta Lümmler Die erste Drehschale – mit dem Modellnamen „Kalotta Lümmler“ – wurde von der Sparkasse Siegen gestiftet. Für den Ersatz nach der mutwilligen Zerstörung kommt die Stadt Siegen auf. In die Auswahl der Spielgeräte, die innerhalb der Umgestaltung der Bahnhofstraße im Neue-Ufer-Projekt installiert wurden, waren Wünsche der Teilnehmer an den öffentlichen Workshops zur Spielraumleitplanung im Februar 2014 eingeflossen. Außer der Sitzschale haben in der Bahnhofstraße das Wasserspiel und das Tanzglockenspiel ihre festen Plätze.

Die Verursacher des Schadens zu finden gelang bisher nicht. Da solche Beschädigungen meist nachts geschehen, sei dies trotz der Lage mitten in der Stadt schwierig in solchen Fällen. Die andere Konsequenz allerdings sei ernüchternd, findet Ralf Bergholz: „Es wäre traurig, wenn man davon ausgehen muss, dass man ein solches Gerät nicht im öffentlichen Raum aufstellen kann.“

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Siegerland! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.