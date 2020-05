Siegen: Waldameisen aus zukünftigem Gewerbegebiet gerettet

Um fünf Uhr morgens trafen sich die Mitglieder der Ameisenschutzwarte, Stützpunkt Siegerland. Es stand eine Rettungsumsiedlung von fünf Waldameisenvölker auf dem Programm. Die Stützpunktvorsitzenden Falk-Harald Hengsteberg (Olpe), Manfred Diehl (Altenseelbach), und Willi Brandl (Eisern) hatten dabei tatkräftige Hilfe von Gunnar Kaltenbach, Markus Diehl, Ralf Petri sowie Christoph und Kristina Brandl.

„Im Gebiet des geplanten Gewerbegebietes „Martinshardt II befinden sich mehrere Nester der gesetzlich geschützten Waldameise. Diese Nester dürfen durch das Gewerbegebiet nicht zerstört werden, sondern müssen vorher umgesiedelt werden“, sagte Dr. Martin Wiedemann von der Umweltabteilung der Stadt Siegen, der diese Umsiedlung überwachte. Eine solche Rettungsumsiedlung kann nur mit Genehmigung und Auflagen der Unteren Naturschutzbehörde des Kreises Siegen-Wittgenstein durchgeführt werden. Zu den Auflagen gehören, dass die Maßnahme im Frühjahr bis zum 30. Juni bei geeigneter Witterung nur von fachkundigen Ameisenhegern durchgeführt wird, die Ersatzstandorte mit optimalen Lebensbedingungen für die Ameisen ausgewählt haben.

„Mit den Arbeiten zur Umsiedlung haben wir schon früh morgens begonnen, weil dann fast alle Ameisen in ihrem Nest sind“, so Willi Brandl. „In kleinen Ameisennestern leben im Schnitt bis zu 500.000, und in den größeren rund eine Million und mehr Ameisen“, so der Ameisenschützer weiter.

Ameisen ziehen von Martinshardt II an die Eisernhardt

Mit den Händen wurden die quirligen Tiere in Eimer geschaufelt und landeten anschließend in Fässern, die in einem Anhänger mit Traktor von dem Plangebiet Martinshardt II in ein Biotop an der Eisernhardt gebracht wurde.

„Die Biester beißen ganz schön, und es zwickt gewaltig, wenn man gleich mehrere dutzend davon auf den Händen hat“, erzählt Willi Brandl. Waldameisen bauen ihre Nester nicht nur sichtbar als Haufen, sondern auch unter dicken Baumwurzeln. Um eine möglichst komplette und störungsarme Versetzung der Nester zu gewährleisten, kam auch ein Minibagger zum Einsatz. Weitere Nacharbeiten von Hand mit Schaufeln und Eimern wurden von den Mitgliedern der Ameisenschutzwarte geleistet.

Ameisen, die nicht umgesiedelt wurden, werden versuchen, am alten Standort ein neues Nest zu bauen. „Innerhalb von zwei Wochen sind diese dann auch ein neues Mini-Volk, das wir nachsiedeln werden“, sagte Falk-Harald Hengsteberg.

Bei einer Nachschau tags darauf konnte Christoph Brandl feststellen, dass die verbliebenen Ameisen schon am Nachbauen waren. Die städtische Umweltabteilung erstellt für die Genehmigungsbehörde eine schriftliche Dokumentation über die durchgeführte Maßnahmen und den Erfolg der Umsiedlung“, so Dr. Martin Wiedemann.

