Siegen-Wittgenstein: Arbeitslosigkeit steigt wegen Corona

Siegen-Wittgenstein Die Arbeitsagentur zieht Bilanz für 2020. Die Pandemie wirkt sich negativ auf den Arbeitsmarkt aus, Höchstwerte gibt es aber nicht

„Das Corona-Virus hat das letzte Jahr sehr nachhaltig beeinflusst. Die Zahl arbeitslos gemeldeter Menschen im Bezirk der Agentur für Arbeit Siegen ist im Vergleich zum Vorjahr stark angestiegen und die Pandemie bescherte uns Rekordwerte bei der Kurzarbeit“, fasst Daniela Tomczak, Leiterin der hiesigen Arbeitsagentur, die Entwicklungen am Arbeitsmarkt im vergangenen Jahr zusammen. Neue Negativrekordwerte wurden trotz der Pandemie aber nicht erreicht. Durch das Instrument der Kurzarbeit und umfangreiche Wirtschaftshilfen konnte der Arbeitsmarkt weitestgehend stabilisiert werden.

Arbeitslosigkeit in Siegen-Wittgenstein steigt nach Corona-Lockdown

Durchschnittlich 8.758 Menschen waren im Kreis Siegen-Wittgenstein im Jahr 2020 arbeitslos. Das sind 1.594 Personen mehr als im Vorjahr. Die Arbeitslosenquote lag bei 5,6 Prozent, im Jahr 2019 lag sie noch bei 4,5 Prozent. Vor allem in den Monaten April und Mai, also nach dem ersten Lockdown, ist die Arbeitslosigkeit spürbar gestiegen. „Die Unternehmen haben nicht mehr entlassen, sondern ganz klar weniger eingestellt. In vielen Branchen war eine deutliche Unsicherheit zu spüren", erklärt Tomczak. Dadurch habe es weniger Fluktuation gegeben. In unsicheren Zeiten wechselten Arbeitnehmer seltener den Job.

Die durchschnittliche Arbeitslosigkeit lag jedoch unter dem Niveau der Finanzkrise von 2009. Zum Ende des Jahres habe sich der Arbeitsmarkt wieder stabilisiert, entgegen der saisonüblichen Entwicklung sei die Zahl der Arbeitslosen zum Jahresende sogar wieder leicht gesunken.

Fast 70.000 Menschen in Siegen-Wittgenstein von Kurzarbeit betroffen

Die Unternehmen in dem Zuständigkeitsbereich der Agentur für Arbeit Siegen haben ihre Belegschaft trotz der unsicheren Zeiten größtenteils gehalten. Mit 175.896 reduzierte sich die versicherungspflichtige Beschäftigung um 1,3 Prozent zum Vorjahr. „Beschäftigungsverluste sind vor allem im verarbeitenden Gewerbe und der Arbeitnehmerüberlassung zu erkennen, Steigerungen gab es in den systemrelevanten Bereichen, wie z.B. im Gesundheitswesen, in der öffentlichen Verwaltung und im Handel“, erklärt Tomczak.

Das Instrument der Kurzarbeit sicherte im Jahr 2020 Arbeitsplätze. Es handelt sich um ein zweistufiges Instrument, das den Betrieben erlaubt, trotz konjunktureller Engpässe Beschäftigte zu halten. Die Unternehmen zeigen geplante verkürzte Arbeit an und gehen mit der Auszahlung des Lohnersatzes in Vorleistung. Die Betriebe können innerhalb von drei Monaten die erforderliche Abrechnungsliste einreichen. Erst dann liegen endgültige Daten vor, wie viele Personen kurzgearbeitet haben und in welchem Umfang. „Aus diesem Grund können wir zu dem jetzigen Zeitpunkt noch keine abschließenden Aussagen treffen, wie die endgültigen Zahlen der Kurzarbeit für das Jahr 2020 aussehen“, so Tomczak. Bis Jahresende wurden für den Kreis Siegen-Wittgenstein insgesamt 3.907 Anzeigen auf Kurzarbeit eingereicht, potentiell betroffen waren 69.926 Personen.

Corona-Pandemie treibt Digitalisierung voran

Mit Beginn der ersten Eindämmungsmaßnahmen brach im Frühjahr die Arbeitskräftenachfrage deutlich ein. Im Jahresschnitt waren 2.992 Arbeitsstellen unbesetzt. Verglichen mit 2019 waren 1.241 freie Stellen weniger im Bestand, ein Rückgang von 29,3 Prozent. „In dieser Krisen-Situation zeichnete sich noch deutlicher ab, dass in unserer Region vor allem qualifiziertes Personal gebraucht wird. In zwei vor drei ausgeschriebenen Stellen werden Fachkräfte gesucht“, betont Tomczak. Der Arbeitgeber-Service in Siegen-Wittgenstein hat 2020 5.394 Stellen eingeworben. Das sind 957 Stellen weniger als im Vorjahr. Der Bestand lag im Jahresdurchschnitt bei 2.108 Stellen, 26,6 Prozent weniger als im Vorjahr.

Die Pandemie hat zudem das Thema Digitalisierung deutlich schneller vorangetrieben, vielen Beschäftigten fehlen aber dafür noch die notwendigen Qualifikationen. „Wir werden unseren Fokus für das Jahr 2021 auf das Thema Qualifizierung legen und Arbeitgeber dabei unterstützen, ihre Belegschaft für die Veränderungen fit zu machen. Denn das ist auch während der Kurzarbeit mit Förderung durch uns möglich“, ergänzt sie weiter.