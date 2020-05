Siegen-Wittgenstein: Boom auf dem Grundstücksmarkt

Im Kreis Siegen-Wittgenstein, das Stadtgebiet Siegen ausgenommen, wurden noch nie so viele Grundstückskaufverträge abgeschlossen wie im Jahr 2019. Insgesamt wurden dem Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Kreis Siegen-Wittgenstein 2501 Kaufverträge mit einem Geldumsatz von 340 Millionen Euro vorgelegt. Das sind 246 Kauffälle oder 11 Prozent mehr als im Jahr 2018, als nur 2255 Verträge abgeschlossen wurden. Der Geldumsatz stieg sogar um 18 Prozent. Die Preise für Ein- und Zweifamilienhäuser, Baugrundstücke sowie Eigentumswohnungen sind im vergangenen Jahr zum Teil erheblich gestiegen.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Siegerland! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Diese und viele weitere Informationen zum heimischen Immobilienmarkt ergeben sich aus den aktuellen Veröffentlichungen des Gutachterausschusses für Grundstückswerte im Kreis Siegen-Wittgenstein. Der Grundstücksmarktbericht bezieht sich auf das Kreisgebiet ohne die Stadt Siegen, für deren Bereich ein eigener Gutachterausschuss gebildet wurde.

Ein- und Zweifamilienhäuser

Der durchschnittliche Kaufpreis für Ein- und Zweifamilienhäuser im Kreisgebiet Siegen-Wittgenstein lag im Jahr 2019 bei 188.000 Euro und somit um 8 Prozent über dem Mittelwert des Jahres 2018. Die Spanne reicht von durchschnittlich 146.000 Euro in Bad Berleburg bis 208.500 in Netphen. Für neun Gebäude wurde 2019 jeweils mehr als eine halbe Million Euro ausgegeben.

Die Anzahl der verkauften Ein- und Zweifamilienhäuser lag mit 799 geringfügig unter der des Jahres 2018, in dem 809 Häuser veräußert wurden. Insgesamt wechselten Ein- und Zweifamilienhäuser im Wert von 149,9 Mio. Euro den Eigentümer. Das entspricht einem Umsatzplus von 6 Prozent. Mit 5,4 Hausverkäufen je 1000 Einwohner war der Markt in Freudenberg und Neunkirchen am bewegtesten.

Alte Wohnungen

Eine ähnliche Entwicklung zeigt der Markt bei gebrauchten Eigentumswohnungen. Der durchschnittliche Kaufpreis für weiterverkaufte Wohnungen lag 2019 bei 1482 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche und damit um 5 Prozent über dem durchschnittlichen Wert des Jahres 2018 (1,16 €/m²). Insgesamt wurden im Kreisgebiet 213 gebrauchte Eigentumswohnungen für 26,7 Millionen Euro verkauft.

Neubauwohnungen

Noch deutlicher stieg der Umsatz bei Neubauwohnungen. Im Jahr 2019 wurden 137 neue Wohnungen verkauft. Das entspricht einem Plus von 163 Prozent gegenüber 2018, als nur 52 Neubauwohnungen verkauft wurden. Der Durchschnittswert 2019 lag bei 3.105 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche und überstieg damit erstmals die 3000er-Marke. Der Preisanstieg lag bei 6 Prozent.

Karten im Netz Bodenrichtwertkarten können im landesweiten Internetportal www.borisplus.nrw.de oder mobil unter der BORISplus.NRW App eingesehen werden. Dort stehen auch Grundstücksmarktbericht für Siegen-Wittgenstein sowie die Marktberichte aller anderen Gutachterausschüsse im Land kostenlos zum Download bereit.

Baugrundstücke

Neben dem Grundstücksmarktbericht hat der Gutachterausschuss auch durchschnittliche Lagewerte, sogenannte Bodenrichtwerte, für Baugrundstücke ermittelt und veröffentlicht. Grundlage hierfür bilden unter anderem 249 im Jahr 2019 abgeschlossene Kaufverträge für Wohnbaugrundstücke. Die Anzahl der verkauften Wohnbaugrundstücke hat damit um 17 Prozent zugenommen (Vorjahr 213). Es wurden Wohnbaugrundstücke im Gesamtwert von 17,2 Millionen Euro veräußert. Am bewegtesten war der Markt in Freudenberg, Hilchenbach und Netphen, wo jeweils 1,8 Grundstückskäufe je 1000 Einwohner registriert wurden. Mit 0.9 Transaktionen je 1000 Einwohner ging es in Neunkirchen am ruhigsten zu.

Baulandpreise in Siegen-Wittgenstein Foto: Manuela Nossutta / Funkegrafik NRW

Die Preise lagen durchschnittlich 6 Prozent über dem Niveau im Jahr 2018. Aufgrund der Steigerungen wurden die Bodenrichtwerte punktuell in mehreren Baugebieten angepasst. Das Preisniveau für Baugrundstücke im Kreis Siegen-Wittgenstein, das Stadtgebiet Siegen wieder ausgenommen, schwankt erheblich. Während für gute Lagen in Freudenberg (Fließenhardt) mittlerweile bis 230 Euro pro Quadratmeter gezahlt werden, sind in ländlichen Lagen wie in den Wittgensteiner Ortschaften Beddelhausen oder Richstein Baugrundstücke bereits für 20 Euro pro Quadratmeter zu erwerben. Für 43 der 249 verkauften Grundstücke wurden jeweils mehr als 100.000 Euro bezahlt.

Die Immobilienmarktuntersuchungen basieren auf der Kaufpreissammlung, in die alle Grundstückskaufverträge aufgenommen werden. Für das Kreisgebiet Siegen-Wittgenstein wurden zum 1. Januar 2020 insgesamt 958 Bodenrichtwerte ermittelt.

Gewerbliche Bauflächen

18 gewerbliche Bauflächen wurden 2019 im Siegener Umland, weitere acht im Siegener Stadtgebiet verkauft. In den Kommunen des Umlands fanden zwischen einer (Bad Laasphe und Kreuztal) und vier Transaktionen (Netphen) statt, nur in Hilchenbach wurde kein einziges Gewerbegrundstück verkauft. In sieben von 18 Fällen waren die Städte und Gemeinden selbst Vertragspartner. Für Gewerbeflächen in gute Lage wurden bis zu 85 Euro pro Quadratmeter (Freudenberg) gezahlt, in den anderen Kommunen bewegt sich der Preis zwischen 50 und 60 Euro.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.