Siegen-Wittgenstein: Kein gutes Zeugnis für Kreis-Finanzen

Siegen-Wittgenstein. Je nach Sicht der Dinge fehlen 33 Millionen Euro für die Nachsorge der Hausmülldeponien. Und der Regierungspräsident ermahnt zum Sparen.

Seit 2015 werden die Jahresabschlüsse des Kreises von den Wirtschaftsprüfern nur noch „eingeschränkt“ bestätigt. Sie beanstanden, dass der Kreis keine ausreichenden Rücklagen für seine stillgelegten Hausmülldeponien gebildet hat. Der Kreistag hat sich mittlerweile entschieden, damit zu leben – nachdem er durch eine drastische Anhebung der Deponiegebühren seit 2018 Geld auf die hohe Kante schaufelt.

Die Rechnungsprüfer: Keine uneingeschränkte Bestätigung

Kreiskämmerer Thomas Damm hält die Diskussion aber keineswegs für akademisch. „Natürlich“ habe das negative Folgen, sagte er jüngst im Kreistag: Die Kreditwürdigkeit des Kreises werde angekratzt.

40 Jahre lang will der Kreis mit 833.000 Euro jährlich aus den Deponiegebühren für Hausmüll seit 2018 das Loch stopfen: Sicheres Geld, weil sich der Hausmüllabfuhr niemand entziehen kann. So kommen die fehlenden 33 Millionen rein – und deshalb, so findet Kämmerer Thomas Damm, könnte der Jahresabschluss des Kreises auch uneingeschränkt bestätigt werden. Denn die von den Wirtschaftsprüfern aufgezeigte Alternative sei keine: „Schlagartig“ hätte der Kreis 33 Millionen Euro weniger Eigenkapital, „dieser Weg kann nicht beschritten werden“. Die höheren Deponiegebühren würden im übrigen direkt von den Gebührenzahlern getragen und daher die Städte bei der Kreisumlage nicht belasten.

Der Kämmerer stellt sich damit gegen das Rechnungsprüfungsamt und den Rechnungsprüfungsausschuss, die für die nur „eingeschränkte“ Bestätigung gesorgt haben. Bernd Brandemann (CDU) setzt sich davon ab: „Wir haben eine deutlich andere Auffassung.“ Michael Sittler (SPD) verweist darauf, dass mittlerweile zwei Amtsleiter im Rechnungsprüfungsamt und zwei Wirtschaftsprüfungsunternehmen den Fall geprüft hätten. „Das hat keine negativen Auswirkungen für uns.“

Das 33-Millionen-Ding Der Konflikt geht auf die Einführung des „Neuen Kommunalen Finanzmanagements“ im Jahr 2008 zurück. Damals wurde Inventur gemacht und das Vermögen bewertet. Bei den Deponien kam das heraus: Der Zeitraum für die nötige Nachsorge wurde zu kurz gefasst, für die schon länger stillgelegten Deponien Würgendorf und Schameder war gar nichts zurückgelegt worden, und dann war noch mit der unzulässigen Fiktion gerechnet worden, dass die nur auf dem Papier ausgewiesene Rücklage sich verzinst und dadurch Jahr für Jahr anwächst. 33 Millionen Euro fehlten unter dem Strich. Reparabel war das in vollem Umfang kaum: Die Nachsorge für den deponierten Gewerbemüll konnte der Kreis niemandem mehr auferlegen – der Kreis nahm längst keinen Gewerbemüll mehr an und hatte folglich in diesem Bereich auch keine Gebührenzahler.

Bernd Dehmel (SPD), Vorsitzender des Rechnungsprüfungsausschusses, wiederholt: Die nun aktuell zusätzlich eingenommenen Gebühren könnten nicht mit der fehlenden Rückstellung verrechnet werden: „Das ist hoch und runter geprüft worden.“ Guido Müller (FDP) warnt davor, den Etat mit den 33 Millionen Euro zu belasten: „Die Kommunen sind dankbar, wenn das Thema so bleibt.“

Der Regierungspräsident: Kein weiteres Kreishaus

Kein Wort verliert der Kreistag mehr über den Haushalt 2020 – wohl auch mit Blick auf die finanziellen Folgen von Corona, die von den nächsten Etatberatungen an einen völlig veränderten Blick auch auf die Finanzen des Kreises bewirken werden. Lediglich einige Tage zuvor im Finanzausschuss bezeichnet Thomas Helmkampf (CDU) die Haushaltspolitik des Kreises als „erschreckend“ und „nicht mehr hinnehmbar“.

Auf den Tischen liegt zwar die Genehmigung des Etats durch die Bezirksregierung – die es dabei allerdings auch in diesem Jahr nicht bewenden lässt. Nach der Finanzplanung bis 2023 würde die Kreisumlage um 22,6 Prozent steigen, nur Olpe lange noch stärker zu. Die Umlage für das Jugendamt, mit der auch der Kita-Ausbau finanziert wird, sei seit 2017 um 51,6 Prozent gestiegen – auf Dauer sei das „nicht finanzierbar“.

Regierungspräsident Hans-Josef Vogel erinnert an die Rede des Kreuztaler Bürgermeisters Walter Kiß im Kreistag, der im Namen der Bürgermeisterkonferenz Kritik an Aktivitäten des Kreises geübt hatte. „Ich möchte daher an Sie appellieren, sich (…) auf die notwendige Aufgabenwahrnehmung zu beschränken“. Konkret wird in dem von Vogel unterzeichneten Schreiben der geplante Neubau eines Verwaltungsgebäudes genannt; der Kreis möge „überdenken“, ob diese Investition „wirklich erforderlich“ sei. Schließlich sei im Rahmen der Kreishaussanierung vor elf Jahren „ein für nicht mehr erforderlich gehaltener Gebäudetrakt abgerissen“ worden. Auch Zuführungen an den Pensionsfonds für Beamte „sehe ich kritisch“, lässt der Regierungspräsident schreiben. Sie würde schließlich mit Schulden bezahlt. „Außerdem sind Finanzanlagen immer mit gewissen Risiken behaftet.“

Das Neubauthema ist, wie Landrat Andreas Müller dem Kreistag bestätigt, inzwischen „ruhend gestellt“, nachdem der Bauausschuss eine Bedenkzeit beschlossen hat. Guido Müller (FDP) erinnert allerdings daran, dass es der „Wunsch des damaligen Landrats“ (Paul Breuer, CDU; d.Red,) gewesen sei, dass von der Bezirksregierung erwähnte Nebengebäude abzureißen. Home-Arbeitsplätze, wie sie die CDU anspreche, seien auch nicht kostenlos zu haben: „Zurzeit sitzen die Menschen am Küchentisch oder im Wohnzimmer.“

