Unfälle Schnee in Siegen: Mit Sommerreifen in Hauseingang gerutscht

Siegen-Wittgenstein Zahlreiche Glätteunfälle in Siegen und Umgebung, die Krombacher Höhe in der Nacht für mehrere Stunden gesperrt - der Winter macht sich bemerkbar.

Schnee, Regen und Temperaturen um den Gefrierpunkt haben seit Donnerstagnachmittag, 7. Januar, für glatte Straßen in Siegen-Wittgenstein gesorgt. Bis Freitagmorgen verzeichnete die Polizei elf witterungsbedingte Unfälle. Eine Person wurde dabei leicht verletzt.

Für besonders hohe Sachschäden sorgten zwei Unfälle. In der Laaspher Straße in Siegen kam Donnerstagabend gegen 23.35 Uhr ein PKW erst in einem Hauseingangsbereich zum Stehen. Es stellte sich heraus, dass der Fahrer mit Sommerreifen unterwegs war.

Zwischen Schameder und Leimstruth ist Freitagmorgen gegen 5.35 Uhr ein 22-jähriger Fahrer erst von der Zapfsäule einer Tankstelle gestoppt worden.

Zuvor war er mit seinem PKW ins Rutschen geraten. Der Sachschaden liegt bei über 25.000 Euro.

Die L729 (Krombacher Höhe) war in der Nacht für fast vier Stunden wegen Straßenglätte gesperrt.

Die Polizei weist darauf hin, dass bei den derzeit herrschenden Witterungs- und Fahrbahnverhältnissen mit angemessener Geschwindigkeit gefahren werden soll. Außerdem besteht für PKW und LKW bei dieser Witterung die Winterreifenpflicht.