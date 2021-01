Siegen-Wittgenstein: Polizei behält Winterhotspots im Auge

Siegen-Wittenstein Am vergangenen Wochenende kam es zu keinen Schneehotspot-Verstößen im Kreis - die Polizei ist aber vorbereitet auf einen Ansturm.

Am Wochenende waren vermehrt auch in Siegen-Wittgenstein Polizeistreifen unterwegs, um Schneehotspots und Corona-Abstandsverstöße im Auge zu behalten. Der Parkplatz Albrechtsplatz in Bad Berleburg war "relativ voll" und auch in Burg Holdinghausen seien viele Menschen auf den Wanderwegen unterwegs gewesen, weiß Stefan Pusch, Pressesprecher der Polizei Siegen-Wittgenstein. Es gab aber keine Verstöße - bis jetzt. Denn zum Wochenende soll es wieder schneien und dann könnte auch Schnee in Burbach oder Hesselbach runterkommen.

Auch in Hilchenbach Lützel hat es am Wochenende Kontrollen auf dem Rodelhang gegeben: "Die Menschen haben sich alle gut verteilt, aber wenn noch 100 Menschen mehr gekommen wäre, wäre es kritisch geworden", sagt der Pressesprecher. Die Stadt Hilchenbach hat jetzt entschieden, dass das Nutzen und Betreten der Ski- und Rodelhänge aber ab dem 7. Januar verboten ist. In einer Pressemitteilung heißt es: "Die Stadtverwaltung Hilchenbach bittet die Besucherinnen und Besucher um Verständnis und um Einhaltung der Regeln."

Ein Anwohner aus Lützel berichtet darüber, dass der große Parkplatz am Rodelhang für die vielen Besucher wieder in Betrieb genommen wurde. Der Platz wurde im Spätherbst letzten Jahres mit Steinen zugebaut, da vermehrt Drifter, also Fahrer die absichtlich ihr Auto kontrolliert übersteuern, sich dort getroffen haben um ihre Kreise zu ziehen. Am Wochenende hatte die Polizei dort wieder einen Einsatz: "In der Nacht von Samstag auf Sonntag erreichte uns diesbezüglich ein Anruf", sagt Stefan Pusch. Jetzt soll die Stadt Hilchenbach planen dort eine Schranke zu installieren.

Die Polizei Siegen-Wittgenstein wird am Wochenende wieder vermehrt Streifen in die höher gelegenen und eventuell zugeschneiten Gebiete schicken und auf Corona-Verstöße achten. "Wir sind darauf vorbereitet. Es kann auch sein, dass zu einem Verdrängungseffekt kommt und die Leute, die jetzt nicht mehr nach Winterberg fahren, hierher kommen", sagt Stefan Pusch. Ob sich die Lage zuspitzt sei auch stark vom Wetter abhängig, "das ist eine Wundertüte".

