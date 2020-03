Siegen-Wittgenstein sicherer: Polizei klärt mehr Fälle auf

Siegen-Wittgenstein. Ihre Kriminalitätsstatistik für das Jahr 2019 bescheinigt Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein gute Arbeit: Aufklärungsquote meist gestiegen.

„An kaum einem anderen Ort in NRW lebt man so sicher wie in Siegen-Wittgenstein“: Landrat Andreas Müller zieht eine positive Bilanz. Die Kriminalstatistik für 2019 sei durchweg erfreulich, so der Chef der Kreispolizeibehörde. Die Zahl der Straftaten sank demnach von fast 17.000 im Jahr 2018 auf 14.578 im vergangenen Jahr – ein Rückgang um 13,85 Prozent. Die Aufklärungsquote liegt mit 63,49 % fast 10 Punkte deutlich über dem NRW-Schnitt; landesweit Platz 2.

Diebstähle in Siegen-Wittgenstein um fast 15 Prozent gesunken

Die Zahl ist um fast 15 Prozent gesunken. 2018 waren es 5192 Diebstahlsdelikte, 2019 noch 4414, bei einer Aufklärungsquote von 42,5 Prozent (2018: 44,55) – erneut Spitze in NRW. Schwere Diebstähle sanken um mehr als 25 Prozent, von 1487 auf 1114 Fälle. 256 wurden aufgeklärt (22,98 Prozent).

Trotz des Minus von 5,74 % sei auch diese Aufklärungsquote noch sehr gut – Diebstähle seien schwer aufzuklären, so die Polizei.

Einbrüche in Siegen-Wittgenstein scheitern immer häufiger

Die Zahl geht weiter zurück, immer häufiger scheitern Einbrüche. 199 Wohnungseinbrüche waren es 2019, davon blieb gut die Hälfte im Versuch stecken (103 Versuche, 96 vollendete Taten). Von den 96 Einbrüchen wurden fast ein Drittel aufgeklärt. Die Häufigkeitszahl (Wohnungseinbrüche auf 100.000 Einwohner) sank von 2018 auf 2019 von 87 auf 72.

Neben Wohnungen sind häufig Kioske, Warenhäuser und Verkaufsräume (78 Fälle), Keller (70), Fabrik- und Lagerräume (59) und Büros (54) Schwerpunkte. Die Gesamtzahl sank von 699 Fällen auf 544 Fälle. Aufklärungsquote: 21,32 Prozent (2018: 23,89).

Betrug: Polizei Siegen-Wittgenstein bestätigt positiven Trend

Zu Vermögens- und Fälschungsdelikten gehören auch Waren- und Warenkreditbetrug, Erschleichen von Leistungen und Urkundenfälschung. Der positive Trend seit 2015 setze sich fort: Die Zahl der Delikte sank von 2684 auf 2426 (-9,61 Prozent). Die Aufklärungsquote lag bei 65,83 Prozent (2018: 70,19).

Gewaltdelikte in Siegen-Wittgenstein: Polizei hält hohe Aufklärungsquote

Unter Gewaltkriminalität fallen Tötungsdelikte, Vergewaltigung, sexuelle Nötigung, Raub, räuberische Erpressung, Körperverletzungen. Die Zahl ging insgesamt zurück (475 auf 449), die Polizei konnte ihre hohe Aufklärungsquote von gut 83 Prozent halten.

Gefährliche Körperverletzung: Rückgang von 364 auf 331.

Vergewaltigung/sexuelle Nötigung: Rückgang von 24 auf 20.

Tötungs- und Raubdelikte: Anstieg von 3 auf 5.

Schwere/gefährliche Körperverletzung: Rückgang von 364 auf 331, 87,31 Prozent Aufklärungsquote.

Raub: Anstieg um 12,05 Prozent auf 93 Fälle, 67,74 Prozent Aufklärungsquote (2018: 77,11 Prozent).

Straßenkriminalität: Rückgang um 301 Fälle von 3185 auf 2884 Fälle – minus 9,45 Prozent.

Sachbeschädigung

Die Zahl der Sachbeschädigungen auf Straßen, Wegen und Plätzen fiel um 29 auf 883 Fälle, Autos wurden 695 Mal demoliert (2018: 782), Diebstähle an oder aus Autos 532 Mal registriert (2018: 554).

Körperverletzung in Siegen-Wittgenstein: Sechs Straftaten gegen das Leben

123 Delikte auf Straßen, Wegen und Plätzen wurden verzeichnet (2018: 157), 22,68 Prozent aufgeklärt (2018: 25,34 %). Straftaten gegen das Leben gab es 2019 insgesamt sechs. Die Zahl dieser Delikte schwankt statistisch zwischen fünf und 7. Aufklärungsquote: 83,33 %.

Cyberkriminalität: Siegen-Wittgensteiner Polizei werden 638 Fälle bekannt

638 Fälle wurden 2019 bekannt, in erster Linie Betrugsdelikte mit Vermögensschäden. Darunter fallen aber auch Straftaten wie Ausspähen und Abfangen von Daten, Täuschung im Rechtsverkehr, Datenveränderung oder Computersabotage.

Die Aufklärungsquote bei Cyberkriminalität lag in Siegen-Wittgenstein bei 73,35 Prozent. Insgesamt wurden 6343 Tatverdächtige (2018: 6858) ermittelt, 2033 hatten nicht die deutsche Staatsbürgerschaft (2033) – ein leichter Anstieg.

Jugendliche: Zahl der Täter unter 21 steigt in Siegen-Wittgenstein

Der Anteil der Menschen bis 21 Jahre an der Gesamtkriminalität stieg von 23,1 auf 23,82 Prozent, ähnliches gilt für Gewaltkriminalität. Hier waren 34,98 Prozent der Täter unter 21 (2018: 33,9). Bei der Straßenkriminalität sind 39,23 Prozent der Täter unter 21, eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr (35,44 Prozent).

Auslandsstraftaten: In Siegen-Wittgenstein 721 Fälle erfasst

Erstmals erfasst wurden Delikte „Auslandsstraftaten mit Taterfolg in Deutschland“ fallen: 721 Fälle in Siegen-Wittgenstein wurden bekannt, 402 davon blieben beim Versuch. Mit weitem Abstand handelt es sich dabei um Betrugsdelikte (572). In 250 Fällen waren ältere Menschen Ziel der Betrüger (Enkeltrick, falsche Polizisten, falsche Gewinnbenachrichtigung, Abonnenten-Falle). Nur in vier der 250 Fälle hatten die Täter Erfolg, es entstand Schaden in Höhe von 25.552 Euro.

