Siegen-Wittgenstein: Über 52.000 von Kurzarbeit betroffen

Die Zahl der Arbeitslosen ist im Mai erneut gestiegen. „Das wird sich auch in den kommenden Monaten erstmal so fortsetzen“, prognostiziert Daniela Tomczak, Chefin der Siegener Arbeitsagentur. Die steigende Arbeitslosigkeit liege nicht daran, dass Unternehmen verstärkt entlassen: Es komme vielmehr zu deutlich weniger Einstellungen.

Mit Kurzarbeit Personal halten

In der Region Siegen-Wittgenstein/Olpe spiele das verarbeitenden Gewerbe eine wichtige Rolle. Aktuell stünden in vielen Betrieben die Bänder still. Allein in Olpe mache das verarbeitenden Gewerbe einen Anteil von knapp 48 Prozent der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung aus. „Das Instrument der Kurzarbeit wird aber weiterhin gut genutzt, um das vorhandene Personal zu halten. Das ist ein gutes Zeichen“, erklärt Daniela Tomczak.

Zum Vergleich: In NRW liegt der Anteil des verarbeitenden Gewerbes an der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung bei 19,7 Prozent und in Südwestfalen bei 38 Prozent. Die Zahl der Anzeigen auf Kurzarbeitergeld sowie die Zahl der betroffenen Personen liegt nach wie vor auf Rekordniveau, ist aber im Mai nicht mehr so stark angestiegen. In der Zeit vom 1. März bis zum 27. Mai sind für den Agenturbezirk Siegen 4.416 Anzeigen eingegangen, betroffen wären 84.471 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte.

Im Bezirk 30 Prozent mehr Arbeitslose als 2019

Arbeitslosigkeit: Die Zahl der Arbeitslosen im Agenturbezirk Siegen ist im Mai erneut gestiegen. Insgesamt waren 12.629 Personen arbeitslos gemeldet. Verglichen mit den Zahlen des Vormonates sind dies 1014 Personen oder 8,7 Prozent mehr. Im Vergleich zum Mai des Vorjahres steigt die Zahl der Arbeitslosen um 2933 Personen beziehungsweise 30,2 Prozent. Die Arbeitslosenquote beträgt 5,3 Prozent. Vor einem Jahr belief sie sich auf 4,1 Prozent.

Arbeitslosenversicherung: Im Bereich der Arbeitslosenversicherung wurden in diesem Monat 5598 Personen gemeldet. Die Zahl hat sich im Vergleich zum Vormonat erhöht 429 Personen oder 8,3 Prozent erhöht. Im Vorjahresvergleich bedeutet dies eine Erhöhung um 1838 Personen oder 48,9 Prozent.

Grundsicherung: In der Grundsicherung sind 585 Arbeitslose mehr als im Vormonat und 1.095 mehr als im Vorjahr zu verzeichnen. Im Verhältnis entspricht dies +9,1 Prozent zum Vormonat und +18,4 Prozent zum Vorjahr. Insgesamt zählen 7031 Personen und damit 55,7 Prozent aller Arbeitslosen zur Grundsicherung.

Stellenangebot: Unternehmen aus der Region haben in diesem Monat 544 Stellen gemeldet (+91 zum Vormonat). Im Bestand befanden sich insgesamt 2952 offene Stellen, 19 mehr als im Vormonat, aber 1.646 weniger als im Vorjahresmonat.

Die Zahlen für Kreis Siegen-Wittgenstein

Kurzarbeit: Anfang März bis zum 27. Mai sind im Kreis Siegen-Wittgenstein insgesamt 2870 Anzeigen für konjunkturelles Kurzarbeitergeld eingegangen, betroffen wären 52.124 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.

Arbeitslosigkeit: Die Zahl der Arbeitslosen im Kreis Siegen-Wittgenstein ist im Mai 2020 gestiegen. Insgesamt waren 9082 Personen arbeitslos gemeldet. Verglichen mit den Zahlen des Vormonates sind dies 704 Personen oder 8,4 Prozent mehr. Im Vergleich zum Mai des Vorjahres steigt die Zahl der Arbeitslosen um 1.979 Personen oder 27,9 Prozent. Die Arbeitslosenquote beträgt 5,8 Prozent. Vor einem Jahr belief sie sich auf 4,5 Prozent.

Arbeitslosenversicherung: Im Bereich der Arbeitslosenversicherung wurden in diesem Monat 3688 Personen gemeldet. Die Zahl hat sich im Vergleich zum Vormonat um 288 Personen oder. 8,5 Prozent erhöht. Im Vorjahresvergleich bedeutet dies eine Erhöhung um 1.141 Personen oder 44,8 Prozent.

Grundsicherung: In der Grundsicherung sind 416 Arbeitslose mehr als im Vormonat und 838 mehr als im Vorjahr zu verzeichnen. Im Verhältnis entspricht dies +8,4 Prozent zum Vormonat oder +18,4 Prozent zum Vorjahr. Insgesamt sind es 5.394 Personen und damit 59,4 Prozent aller Arbeitslosen, die zur Grundsicherung gemäß SGB II zählen.

