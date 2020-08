Siegen-Wittgenstein: Vier Radfahrer verunglückt und verletzt

Vier Radfahrer trugen am Wochenende bei Unfällen in Siegen-Wittgenstein Verletzungen davon.

Siegen-Wittgenstein. Vier Fahrradfahrer sind bei Unfällen in Siegen-Wittgenstein verletzt worden. Die Polizei ermittelt in allen Fällen zu den Hintergründen.

Im Kreis Siegen-Wittgenstein ist es am Wochenende, 28. bis 30. August, zu vier Verkehrsunfällen mit verletzten Fahrradfahrern gekommen.

Am Freitagvormittag stürzte ein 32-Jähriger in der Freisberger Straße in Siegen-Gosenbach. Der Pedelecfahrer zog sich durch den Sturz leichte Verletzungen zu.

Am frühen Samstagabend verunfallte ein 63-jähriger Rennradfahrer in Bad Laasphe. Der 63-Jährige fuhr talwärts auf dem Lindenfelder Weg. Dabei kam er in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab, stürzte und wurde leicht verletzt.

Kreuztal: Zwölfjähriges Mädchen verletzt

Am Sonntagnachmittag überholte ein 44-jähriger Opel-Fahrer einen 54-jähriger Fahrradfahrer auf der Asdorfer Straße in Freudenberg. Während des Überholvorgangs stürzte der 54-Jährige und verletzte sich leicht.

Ebenfalls am Sonntagnachmittag erlitt eine 12-jährige Radfahrerin Verletzungen bei einem Verkehrsunfall. In der Weiherstraße in Kreuztal kollidierte sie mit einem VW.

Ersten Angaben zufolge öffnete der 36-jährige Fahrer beim Aussteigen aus dem Pkw die Fahrertür. Die herannahende Radfahrerin touchierte die Autotür und stürzte, so die Polizei, die in allen Fällen noch ermittelt.

