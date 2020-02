Siegen-Wittgenstein: Weniger Arbeitslose, mehr Kurzarbeit

Die Zahl der Arbeitslosen in Siegen-Wittgenstein geht gegenüber dem Januar leicht zurück, liegt aber deutlich über der Quote des Vorjahres.

Siegen. Unternehmen in Siegen-Wittgenstein melden verstärkt Kurzarbeit an, um Arbeitskräfte nicht entlassen zu müssen.

Die Zahl der Arbeitslosen ist im Februar leicht gesunken. Insgesamt waren 10.483 Personen in Siegen-Wittgenstein und Olpe arbeitslos gemeldet. Verglichen mit den Zahlen des Vormonates sind dies 151 Personen oder 1,4 Prozent weniger. Im Vergleich zum Februar des Vorjahres steigt die Zahl der Arbeitslosen um 587 Personen beziehungsweise. 5,9 Prozent. Die Arbeitslosenquote beträgt im Februar 4,4 Prozent. Vor einem Jahr belief waren es 4,2 Prozent.

„Der Arbeitsmarkt in unserer Region zeigt sich weiterhin stabil“, erklärt Daniela Tomczak, Leiterin der Siegener Arbeitsagentur. Diese Stabilität lasse sich auch auf den Einsatz von Kurzarbeit zurückführen. „Die Anfragen zu Kurzarbeit sind in dem zuletzt ausgewiesenen Monat Januar wieder gestiegen.“ Im Vergleich zu den Krisenzeiten sei die Anzahl der Anzeigen von Kurzarbeit jedoch weiterhin auf einem unauffälligen Niveau. Die Inanspruchnahme des Kurzarbeitergeldes zeige, dass die Betriebe ihre Belegschaften weiterhin durch das Instrument Kurzarbeitergeld an sich binden und halten wollen.

Die Details

Im Bereich der Arbeitslosenversicherung wurden in diesem Monat 4.639 Personen gemeldet. Die Zahl hat sich im Vergleich zum Vormonat um 133 Personen( -2,8 Prozent) verringert. Im Vorjahresvergleich bedeutet dies eine Erhöhung um 716 Personen oder 18,3 Prozent.

In der Grundsicherung sind 18 Arbeitslose weniger als im Vormonat und 129 weniger als im Vorjahr zu verzeichnen. Im Verhältnis entspricht dies -0,3 Prozent zum Vormonat und -2,2 Prozent zum Vorjahr. Insgesamt zählen 5.844 Personen und damit 55,7 Prozent aller Arbeitslosen zur Grundsicherung („Hartz IV“).

1.142 Arbeitslose sind im Berichtsmonat im Agenturbezirk Siegen unter 25 Jahre alt. Im Vormonat waren dies noch 29 und im gleichen Monat des Vorjahres 94 arbeitslose junge Menschen weniger. Die prozentuale Veränderung beträgt +2,6 Prozent zum vorherigen Monat und +9,0 Prozent im Vorjahresvergleich.

Die Anzahl arbeitsloser Personen ab 50 Jahre ist im Vergleich zum Vormonat gesunken (-95 Personen oder - 2,6 Prozent). Im Vergleich zum Vorjahr sind es 84 Arbeitslose mehr (+2,4 Prozent).) Insgesamt sind 3.576 Menschen ab 50 Jahre in der Arbeitsagentur Siegen von Arbeitslosigkeit betroffen.

Die Zahl der L angzeitarbeitslosen ist im Agenturbezirk Siegen im Berichtsmonat gesunken. 2.842 Personen waren länger als ein Jahr nicht sozialversicherungspflichtig beschäftigt, darunter sind 80,9 Prozent (2.300 Personen) zur Grundsicherung. Verglichen mit den Gesamtzahlen des Vormonates sind dies 22 Langzeitarbeitslose weniger. Im Vergleich zum Vorjahr sinkt die Zahl dieser Arbeitslosen um 194 Personen.

Unternehmen aus der Region haben in diesem Monat 967 Stellen gemeldet (+208 zum Vormonat). Im Bestand befanden sich insgesamt 3.303 offene Stellen, 43 mehr als im Vormonat und 1.403 weniger als im Vorjahresmonat.

Der Kreis Siegen-Wittgenstein

Die Zahl der Arbeitslosen im Kreis Siegen-Wittgenstein ist im Februar gesunken. Insgesamt waren 7.629 Personen arbeitslos gemeldet. Verglichen mit den Zahlen des Vormonates sind dies 62 Personen oder 0,8 Prozent weniger. Im Vergleich zum Februar des Vorjahres steigt die Zahl der Arbeitslosen um 445 Personen (6,2 Prozent). Die Arbeitslosenquote beträgt 4,8 Prozent. Vor einem Jahr waren es 4,6 Prozent.

Im Bereich der Arbeitslosenversicherung wurden in diesem Monat 3.041 Personen gemeldet. Die Zahl hat sich im Vergleich zum Vormonat um 52 Personen verringert (-1,7 Prozent). Im Vorjahresvergleich bedeutet dies eine Erhöhung um 394 Personen oder 14,9 Prozent.

In der Grundsicherung sind 10 Arbeitslose weniger als im Vormonat und 51 mehr als im Vorjahr zu verzeichnen. Im Verhältnis entspricht dies -0,2 Prozent zum Vormonat oder +1,1 Prozent zum Vorjahr. Insgesamt zählen 4.588 Personen und damit 60,1 Prozent aller Arbeitslosen zur Grundsicherung.

