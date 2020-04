Siegen-Wittgenstein: Wie sicher ist Ihre Heimat?

Wie sicher fühlen Sie sich in Ihrer Heimat? Benoten Sie das Siegerland im Heimat-Check

Siegerland. Bewerten Sie im Heimat-Check die Sicherheit in Siegen, Freudenberg, Kreuztal, Hilchenbach, Netphen, Burbach, Wilnsdorf und Neunkirchen

Sich selbst sicher zu fühlen und sich auch um Freunde und Familie keine Sorgen machen zu müssen, ist ein wichtiger Teil der Lebensqualität. Dieses Sicherheitsempfinden ist natürlich oft sehr subjektiv und kann von vielen Aspekten abhängig sein.

Im Heimat-Check wollen wir von Ihnen ganz persönlich erfahren, wie sicher Sie sich in Ihrer Heimat fühlen – und warum. Haben Sie Angst vor Dieben oder Vandalen in Siegen, wenn Sie Ihr Fahrrad oder Ihr Auto abstellen? Fühlen Sie sich überall sicher, wenn Sie in Kreuztal spazieren gehen? Machen Sie sich Sorgen um Ihre Kinder, wenn Sie in Netphen mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Schule fahren?

So können Sie mitmachen

Beim Heimat-Check können Sie der Sicherheit in Ihrer Heimatstadt eine Schulnote verpassen. In 14 weiteren Kategorien können Sie außerdem die Kommunalpolitik, den Öffentlichen Personennahverkehr, die Naherholung und viele weitere Aspekte des öffentlichen Lebens in Ihrer Heimat bewerten.

Außerdem können Sie uns erzählen, welches Thema Sie in Ihrem Ort besonders bewegt. Gibt es zum Beispiel einen Ort oder einen Weg, an dem Sie sich unsicher fühlen oder sogar schon schlechte Erfahrungen machen mussten? Gibt es eine besondere Maßnahme in Ihrer Kommune, die das Sicherheitsgefühl verstärkt? Welche Vorkehrungen müssten Ihrer Meinung nach noch getroffen werden?

Mit Ihnen gemeinsam wollen wir herausfinden, was gut ist – und was nicht. Die Umfrage dauert etwa fünf Minuten, die Ergebnisse inklusive der Bewertungen der einzelnen Orte veröffentlichen wir ab Mitte Mai online und in der gedruckten Lokalausgabe.

Hier gehts zum Fragebogen

So machen Sie beim Heimat-Check mit: Folgen Sie diesem Link zum Fragebogen, schon landen Sie auf unserer Online-Umfrage. Als Dankeschön verlosen wir unter allen Teilnehmern des Heimat-Checks 20 Ruhr.Topcards.

