Siegen: Zahlreiche Baustellen im Stadtgebiet geplant

Siegen. In Siegen sollen bei Leitungsverlegungen auch Fahrbahn- und Gehwegflächen instand gesetzt werden. So soll sich die Verkehrssicherheit verbessern

Zahlreiche Baustellen sind 2020 im Siegener Stadtgebiet geplant, teilweise haben die Arbeiten schon begonnen. Insgesamt hat die Stadt 1.994.000 Euro im Finanzplan und 230.000 Euro im Ergebnisplan dafür vorgesehen. Die Maßnahmen der Ent- und Versorgungsbetriebe und des Straßenbaus sollen dabei möglichst koordiniert werden. Ein Überblick.

Entsorgungsbetrieb

Aufgrund des Kläranlagenneubaus plant der ESi weniger Kanalbaustellen. An elf Stellen sind jedoch Kanalarbeiten vorgesehen. Da diese teilweise mit Oberflächensanierungen verbunden werden, können sie den Verkehr erheblich beeinflussen. Die betroffenen Straßen sind die Heeserstraße, die Bühlstraße, die Eiserfelder Straße, die Donnerscheidstraße, die Wilhelmstraße, die Rinsdorfer Straße, der Hubacher Weg, mehrere Stellen der Memeler Straße, der Stockweg, der Billweg sowie die Abendröthe.

Straßen NRW

Der Landesbetrieb plant für 2020 offiziell nur eine Maßnahme: die Instandsetzung der Brücke Eintracht. Anke Schreiber, Abteilungsleiterin Straßenbau bei der Stadt Siegen, geht jedoch davon aus, dass auch eine Sanierung der Straßendecke der K9 bei Niederschelden/Dreisbach erfolgt.

Versorgungsbetriebe

Die SVB planen insgesamt 25 Leitungsverlegungen oder - auswechslungen. Im Zuge dieser Baumaßnahmen sollen die betroffenen Gehwege saniert und teilweise komplett erneuert werden. Die Gehwege Hainbornstraße, Ginsterweg, Siegtalstraße, Donnerscheidstraße, –Leystraße, Brüderweg, Ernst-Barlach-Weg, Siegstraße, Charlottenstraße und Flurstraße sollen dabei mit Univerbundsteinpflaster wiederhergestellt werden.

Siegen und Umland SVB schreiben aus Bei gemeinsamen Maßnahmen von Stadt und SVB unter 30.000 Euro netto, können die Versorgungsbetriebe die Leistungen an ihren Jahresunternehmer vergeben. Bis Ende März ist das allein eine Firma aus Neunkirchen, die den ganzen Umfang jedoch nicht vollständig abwickeln konnte. Ab April sollen mindestens zwei, möglichst drei Jahresunternehmer eingesetzt werden.

Unitymedia

Der Kabelnetzbetreiber, der seit Februar zu Vodafone gehört, plant die Breitbanderschließung des Baugebiets Ober dem Feldgarten in Kaan-Marienborn im Zuge des dortigen Straßenbaus. Weitere Baumaßnahmen könnten sich aus Kundenanträgen entwickeln.

Westnetz

Westnetz Gas wird im Zuge der Bauarbeiten des Wasserverbandes die Transportleitung in der Siegstraße bis zur Formerstraße weiter verlegen. Westnetz Strom führt sowohl einige gemeinsame Maßnahmen mit den SVB als auch eigene Verlegungen durch. durch und verlegt darüber hinaus eigene Kabel. Ober dem Feldgarten in Kaan-Marienborn werden zum Beispiel 650 Meter Niederspannungskabel verlegt.

Wasserverband

Der Wasserverband wird 2020 die Erneuerung der Transportleitung E 34 fortsetzen, der nächste Bauabschnitt geht bis zur Schmiedestraße in Weidenau. Im Anschluss an die wird mit Beteiligung des Straßenbaus die Fahrbahn bis zur HTS-Auffahrt erneuert. Die Einmündung Schmiedestraße wird verkleinert, um die Schäden durch die Baumwurzeln nachhaltig zu beheben. In Weidenau wird die Transportleitung zwischen Siegstraße 111 und Einmündung Schmiedestraße erneuert.

Abteilung Straße und Verkehr

Die Abteilung Straße und Verkehr der Stadt Siegen führt in diesem Jahr diverse Neubau- und Unterhaltungsmaßnahmen durch. Aktuell beseitigt eine Arbeiterkolonne die allergrößten Schlaglöcher im Stadtgebiet. Besonders schlimm ist es im Weidenauer Batterieweg vom Abzweig Försterstraße bis zu Kolpingstraße. Die Fahrbahn dort ist schon seit über zehn Jahren in einem desolaten Zustand und sollte ursprünglich 2011 erneuert werden. Wegen der Sanierung der Tiergartenstraße musste dieses Vorhaben nach damaliger Aussage von Anke Schreiber aber verschoben werden.

In den vergangenen Tagen waren Mitarbeiter von ESi und SVB vor Ort und bereiteten mit Markierungen auf dem Gehweg die Kanalisations- und Gasverlegungsarbeiten vor. „Im kommenden Jahr wird dann auch die Fahrbahn in diesem Bereich komplett saniert. Und weil wir von Seiten der Stadt Siegen eine Verkehrssicherungspflicht haben, müssen wir die Straßen regelmäßig überprüfen und Schlaglöcher mit Bitumen ausfüllen,“ erklärt Anke Schreiber.

