Siegen: Zwei Verletzte bei Feuer in Wohnhaus für Behinderte

Bei einem Wohnhausbrand in der Rathenaustraße in Siegen wurden zwei Bewohner verletzt.

Bei einem Feuer in einem Wohnhaus für Behinderte in der Rathenaustraße wurden zwei Bewohner verletzt. Auch der Rettungsbus wurde eingesetzt.

Siegen. Dramatische Rettungsaktionen am frühen Dienstagmorgen in der Rathenaustraße: In einem Mehrfamilienwohnhaus war ein Feuer in einer Wohnung ausgebrochen. Um 4.45 Uhr wurde der Feuer- und Rettungsleitstelle ein Zimmerbrand gemeldet. Umgehend wurden mehrere Löschzüge alarmiert, da es sich bei dem Wohnhaus um ein Behindertenwohnhaus handelte.

Beim Eintreffen der ersten Löscheinheiten schlugen auf der Rückseite des Gebäudes schon meterhohe Flammen aus dem Fenster. Während die Drehleiter in Stellung gebracht wurde, drang ein Trupp über eine Ansteckleiter in die Wohnung vor, während der Brand, der sich zwischenzeitig auf die Wohnung ausgedehnt hatte, auch von vorne sowie über das Treppenhaus bekämpft wurde.

Das Haus ist Standort eines Wohnverbundes, den das Sozialwerk St. Georg betreibt. In Außenwohngruppen leben Menschen mit psychischer Erkrankung oder Behinderung.

Zwei Personen, die in der brennenden Wohnung waren, wurden mit Verletzungen dem Rettungsdienst und Notarzt übergeben und anschließend nach medizinischer Versorgung in ein Krankenhaus eingeliefert. Über zwei Drehleitern wurden über zehn Personen aus dem Wohnhaus gerettet, die auch medizinisch versorgt werden mussten.

Die Kreisleitstelle hatte in der Zwischenzeit einen "MANV" ("Massenanfall von Verletzten") ausgelöst und auch den Rettungsbus alarmiert, um weitere Bewohner in Sicherheit zu bringen. Neben der Feuerwehr der hauptamtlichen Wache waren weitere vier Löschzüge, zahlreiche Rettungswagen, zwei Notärzte sowie der Leitende Notarzt, der ORGA-Leiter (Organisatorische Leiter) Rettungsdienst sowie zahlreiche Polizeibeamte des Nachtdienstes sowie Frühdienst im Einsatz.

Der Brüderweg sowie die Rathenaustraße waren aufgrund des Rettungseinsatzes für über zwei Stunden voll gesperrt. Ein großes Lob ging an die Einsatzkräfte, die schnell und umsichtig gehandelt haben, so dass es nicht noch mehr Verletzte zu beklagen gab und der Wohnungsbrand eingedämmt werden konnte.