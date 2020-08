Siegener (52) droht nach Ehestreit Polizei-Azubi mit dem Tod

Siegen. Frau eines Betrunkenen ruft nach Streit die Siegener Polizei. Im Gewahrsam kündigt der Mann an, dem Polizeianwärter, den Kopf abzuschlagen.

Ein Polizeianwärter ist bei einem Einsatz wegen häuslicher Gewalt am Mittwoch, 5. August, bedroht worden. Anlass waren ein Streit und Handgreiflichkeiten unter Ehepartnern. Im Polizeigewahrsam bedrohte ein 52-Jähriger dann den 19-jährigen Auszubildenden der Polizei.

Am Mittwochabend gegen 21 Uhr wurden Beamte der Wache Weidenau zu einem handgreiflichen Familienstreit in den Brüderweg in Siegen gerufen. Mit bei den eingesetzten Beamten auch der Auszubildende. Ein 52-jähriger alkoholisierter Mann hatte sich zunächst verbal mit seiner 49-jährigen Frau gestritten. Im Verlauf des Streits wurde er beleidigend und handgreiflich, so dass die Frau die Polizei rief.

Gewalttätigen Mann mit zur Wache genommen

Die Beamten brachten den nach wie vor gewalttätigen Mann mit zur Wache. Dort drohte er dem 19-jährigen Polizeianwärter damit, dass er sich sein Gesicht gemerkt habe und ihm bei nächster Gelegenheit den Kopf abschlagen werde. Neben der Anzeige wegen Körperverletzung seiner Ehefrau erwartet den Mann nun zusätzlich eine Anzeige wegen Bedrohung.

