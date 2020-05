Siegener Amtsgericht trotzt Corona mit Plexiglas und Maske

Siegen. Amtsgericht in Zeiten von Corona: So sieht der Neustart in Siegen aus – nach einer Fahrt ohne Führerschein mit selbst gemachtem Nummernschild.

Bevor der Angeklagte in Saal 10 des Siegener Landgerichts gebracht wird, gibt es Diskussion. Der Mann (49) hat in der Eingangsschleuse angegeben, Schnupfen zu haben, auf dem Formular, das jeder Besucher ausfüllen muss.

Amtsrichterin Dr. Hanne Grüttner entscheidet, dass gegen K. verhandelt wird, „mit Maske“. Eigentlich hält die Juristin nicht viel von bedeckten Gesichtern während der Verhandlung. Für sich selbst kann sie es sich nicht vorstellen, „und ich sehe meinem Gegenüber auch gern ins Gesicht“. Aber da sie das Aussehen ihres Gegenübers aus früheren Verhandlungen kennt, wird eine Ausnahme gemacht. Und zugleich der Medienvertreter im Zuschauerraum freundlich gewarnt, vorsichtshalber auch auf Abstand zum Angeklagten zu gehen. Auf den Besucherplätzen ist genug Platz. Überhaupt weisen hier Schilder auf den nötigen Abstand hin. Jeweils zwei Stühle sind frei zu lassen. Zwischen den Verhandlungsbeteiligten stehen Plexiglastrenner.

Bewährungsstrafe, Führerscheinsperre – und Türenschlagen

Ansonsten läuft alles normal an diesem ersten regelmäßigen Verhandlungstag mit Strafsachen seit Wochen. Der Mann ohne festen Wohnsitz, Job oder Einkommen ist im September in Freudenberg auf dem Motorrad in eine Routinekontrolle geraten – und hat den Gashebel kräftig betätigt. „Wir haben alles eingeschaltet, was Licht und Lärm macht“, schildert ein Polizist den Beginn der kleinen Verfolgungsjagd, an deren Ende der Angeklagte und sein Sozius gestellt wurden. K. hatte keine Fahrerlaubnis und saß auf einem Zweirad ohne Versicherung. Und das Kennzeichen war selbstgemacht.

„Im Internet bestellt, für 16 Euro“, nickt K., hält sein Tun heute für „eine Dummheit“ und erzählt, wie einfach das gegangen sei: „Soll ich Ihnen eins bestellen?“ Die Vorsitzende ist nicht interessiert, wundern sich aber an der Darstellung des K,. das Schild mit Siegener Kennzeichen und Olper TÜV-Plakette komplett bekommen zu haben. Damals hatte er angegeben, beides getrennt bestellt und die Plaketten selbst aufgeklebt zu haben. Was der Polizist noch einmal ausdrücklich bestätigt. K. streitet weiter ab, findet aber wenig Gehör.

Der Mann hat 27 Vorstrafeneintragungen. Am Ende stehen drei Monate mit Bewährung, eine Führerscheinsperre von einem Jahr und 100 Sozialstunden. „Ich gehe in Berufung“, giftet K. und knallt die Tür von außen zu.

