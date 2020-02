Siegener Autor Sören Bechtel: Erfolg zur Gewohnheit machen

Sein Leben zum positiven zu verändern, nehmen sich gerade zu Beginn eines neuen Jahres viele Menschen vor. Weniger Alkohol, Zigaretten und Fastfood, mehr Sport und frische Luft sind die Klassiker unter den sogenannten guten Vorsätzen – von denen viele im Februar schon wieder Geschichte sind. Wie gelingt es, diese Vorsätze tatsächlich dauerhaft umzusetzen? „Gewohnheiten“ sind der Schlüssel, sagt der Siegener Erfolgscoach Sören Bechtel. „Wie Sie mehr im Leben erreichen können“, will er in seinem Buch „Erfolg ist eine Gewohnheit“ verraten.

Gewohnheiten werden unterbewusst ausgeführt, sagt Sören Bechtel. Wenn einmal etwas zur Gewohnheit geworden ist, braucht man darüber nicht mehr nachzudenken, es braucht zum Beispiel „keiner ein Post-It fürs Zähneputzen“. Doch wie können Sport, Lesen und gesunde Ernährung zu einer Gewohnheit werden? Dafür liefert Sören Bechtel einige Ansätze. Die „Schritte klein genug wählen“, ist der wichtigste Punkt, den es zu befolgen gilt. Denn sind die Ziele erreichbar, dann ist die Gefahr kleiner, dass Misserfolg eintritt. Und Misserfolg ist eines der größten Hindernisse, die dem Umsetzen der guten Vorsätze im Wege stehen.

200 Meter laufen am Tag oder zehn Seiten in einem Buch lesen, sind Beispiele, die Bechtel für diese kleinen Schritte wählt. Das klingt geradezu lächerlich wenig, doch auf Dauer kann es durchaus einen Unterschied machen. Zehn Seiten täglich ergeben im Jahr etwa 20 Bücher, sagt Bechtel. Wichtig ist ihm, das die Vorgaben wirklich einzuhalten sind, dann erhöht sich die Motivation und irgendwann stellt sich die gewünschte Routine ein.

Außerdem darf es auch ruhig ein bisschen mehr sein, Hauptsache, das selbst gewählte Minimum wird erreicht und der Punkt auf der inneren „To-do-Liste“ kann abgehakt werden. Nur zu viel sollte sich niemand zumuten. Eine Obergrenze ist wichtig, damit kein dem Erfolg hinderlicher Druck entsteht. „Zehn neue Kunden am Tag gewinnen, aber nicht mehr als 15“, nennt Bechtel ein Beispiel aus der Geschäftswelt.

„Viele wollen alles auf einmal – das wird nicht funktionieren“, sagt Bechtel. Auch dass sich „ab morgen alles ändert“, ist laut dem Coach der völlig falsche Ansatz. Sich erst einmal auf eine Sache zu konzentrieren, sei der bessere Weg. Was diese Sache ist, bleibt jedem selbst überlassen. „Sämtliche Sachen lassen sich als Gewohnheit etablieren“, so Bechtel. Er selbst hat es am Beispiel der kalten Dusche ausprobiert. Zunächst eine Woche duschte er immer kalt, und da er das Gefühl hatte, dass es ihm gut tut, blieb er dabei. „Jetzt stellt sich die Frage gar nicht mehr“, beschreibt er, wie das kalte Duschen schließlich zur Gewohnheit wurde.

„Jeder hat schlechte Gewohnheiten“, sagt Bechtel, und „jeder soll selbst überlegen, was er erreichen will.“ Er verfolgt keine bestimmte Ideologie, er möchte die Menschen nur dabei unterstützen, ihre Ziele zu erreichen. Sein Buch ist kein „Guru-Buch“, „den Erfolg kann man nicht abkürzen“, sagt er. Genauso wenig gibt es laut Bechtel entgegen verschiedenen kursierenden Angaben eine bestimmte Zeitspanne, nach der etwas zur Gewohnheit wird.

„Nach neusten Studien kann es zwischen 20 Tagen und einem ganzen Jahr dauern“, sagt Bechtel, der sich intensiv mit den Forschungen auf dem Gebiet beschäftigt. Wie lange es tatsächlich dauert, hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Schwierigkeit des Ziels, der Umgebung, und der Person selbst – „Wir sind alle unterschiedlich.“

Die angestrebte Veränderung sollte bewusst gewählt werden, sagt Bechtel, und selbst gewollt sein. Das „Warum“ spielt eine wichtige Rolle für den Erfolg, und der Grund darf nicht bei anderen liegen. Gerade von Rauchern, die sich dieses Laster abgewöhnen wollen, höre er oft als Begründung „Ich muss“, „Ich soll“ oder „Mir wurde gesagt, dass“ – und in solchen Fällen sei der Versuch von Anfang an zum Scheitern verurteilt. „Wenn ich weiß, warum ich etwas erreichen will, ist es ganz einfach.“ Die Entscheidung mache schon 50 Prozent des Erfolgs aus.

Die Entscheidung zur Veränderung muss also jeder selbst treffen, und auch die Arbeit an sich selbst bleibt niemandem erspart. Doch Sören Bechtel bietet mit seinem Buch eine fundierte Hilfestellung, wie „gute Vorsätze“ zur Gewohnheit – und damit nachhaltig umgesetzt – werden können.

