Siegener Gesamtschulen nehmen im Sommer 340 Kinder auf

Siegen. Für die drei Gesamtschulen in Siegen ist das Anmeldeverfahren beendet: 95 Kinder werden abgewiesen.

Die Bertha-von-Suttner-Gesamtschule nimmt 128 Kinder zum neuen Schuljahr auf. 51 indes müssen abgewiesen werden.

15 der insgesamt 135 Schulplätze sind Kindern mit einem festgestellten Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung vorbehalten. Über die Verteilung von sieben Plätzen wird erst nach Abschluss des inklusiven Anmeldeverfahrens entschieden, teilt die Stadtverwaltung mit.

An der Gesamtschule Eiserfeld sind 177 Jungen und Mädchen angemeldet worden – im Vorjahr waren es 171. 133 Kinder werden aufgenommen. Auch dort sind 15 der 135 Schulplätze für Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf vorgesehen. Über die Vergabe von zwei Schulplätzen kann – wie auch schon bei der Bertha-von-Suttner-Gesamtschule – erst zu einem späteren Zeitpunkt entschieden werden.

Die Gesamtschule Auf dem Schießberg in Geisweid zählt 79 – 105 im Vorjahr – Anträge auf Aufnahme zum Schuljahr 2020/2021. Dort sind 13 der insgesamt 108 Plätze für inklusiv beschulte Schülerinnen und Schüler eingerichtet worden. Bislang musste kein Schüler abgelehnt werden.

Die Bertha-von-Suttner-Gesamtschule und die Gesamtschule Eiserfeld haben in ihren Ablehnungsbescheiden darauf hingewiesen, dass an der Gesamtschule Auf dem Schießberg noch Plätze zur Verfügung stehen, teilt die städtische Schulverwaltung mit. „So besteht noch die Chance, in die gewünschte Schulform Gesamtschule im Stadtgebiet Siegen aufgenommen zu werden“, sagt Schuldezernent André Schmidt.

Anmeldeverfahren in Siegen läuft seit 15. Februar

Für alle anderen weiterführenden Schulen im Stadtgebiet – sofern die Stadt Schulträgerin ist – hat das Anmeldeverfahren am Samstag, 15. Februar, begonnen. Auch für die Gesamtschule Am Schießberg kann noch weiter angemeldet werden.

Bei allen drei städtischen Gesamtschulen sind Angebote zum Gemeinsamen Lernen eingerichtet und jeweils eine Aufnahmekapazität für Schülerinnen und Schüler mit Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung bestimmt worden.

Siegener Zahlen können sich noch verändern

Für die inklusiv beschulten Kinder wird ein eigenständiges Anmeldeverfahren zu den Gesamtschulen durchgeführt. Es befindet sich aktuell im laufenden Verfahren und wird spätestens mit Beendigung des inklusiven Anmeldeverfahrens an den anderen weiterführenden Schulen der Stadt abgeschlossen.

Die Schulverwaltung weist darauf hin, dass sich deshalb die endgültigen Anmelde- und Abweisungszahlen der Gesamtschulen noch verändern können.

