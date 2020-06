Siegener protestieren gegen Rassismus

Siegen. Nach dem gewaltsamen Tod von George Floyd gehen auch in Siegen rund 150 Menschen auf die Straße.

An vielen Orten wird dieser Tage gegen Rassismus demonstriert, gehen Menschen auf die Straße, um gegen den vor Kameras erfolgten gewaltsamen Tod des Amerikaners George Floyd zu protestieren. Auch in Siegen wurde am Freitag ein solches Zeichen gesetzt.

Neben klaren Bekenntnissen gegen Rassismus und Unterdrückung hieß es da allerdings auch beispielsweise „Klassenkampf vereint“. Eingeladen wurde zunächst auf den Scheinerplatz vor dem Apollo-Theater, wo – inzwischen schon gewohnt – ein gewisses Areal abgesperrt ist. 50 Teilnehmer seien erlaubt, steht auf der gleichen Infotafel, die auch am 1. Mai vor dem Rathaus aufgestellt war.

Tatsächlich sind es aber 150, die sich maximal in die ausgelegten Listen eintragen. Immer wieder wird von den Ordnern darauf hingewiesen, dass die Listen nur der Gesundheitsvorsorge dienen und nicht der Polizei oder ans Ordnungsamt übergeben werden.

Im Regen durch Siegen

Danach geht es dann trotzdem zu einer Runde durch Siegen, inzwischen in strömendem Regen, der dafür sorgt, dass die Teilnehmer sich unter Schirmen zusammendrängen. Mit den mehrfach eingeforderten Abstandsregeln ist es da nicht mehr weit her, zumindest für ein paar Minuten. Beim Marsch durch Siegen zieht sich der Zug wieder etwas auseinander.

Der Aufruf Hinter der Demo stehen die „Seebrücke“, „Students For Future“, „Extinction Rebellion Siegen“, die Linke, die DKP und weitere Gruppen. Im Aufruf heißt es: „Hinter dem Rassismus stehen Jahrhunderte von Kolonialismus, Versklavung und ‚Rassentrennung’. Hinter diesen Verbrechen steht ein kapitalistisches Wirtschaftssystem, das nur auf Profit, Wachstum und Ausbeutung aus ist.“

Die Polizei sieht die Sache gelassen. Die Beamten laufen nebenher und lassen sich auch durch provozierende Schilder nicht aus der Ruhe bringen. Im weiteren Verlauf geht es nicht mehr nur um die Person Floyd und den aktuellen Anlass. „Nazis raus“ und „Nazis verpisst euch“-Rufe gesellen sich zu „Black Lives Matter“ oder „I can’t breathe“, die da ein wenig untergehen.

Die Anweisung der Polizei, außer den Corona-Masken auf weitere Vermummung zu verzichten, erntet ein kollektives Lachen der überwiegend aus jungen Menschen gebildeten Menge. Eine Frau, Mitte 40 vielleicht, beklagt, dass es zu Beginn keine Ansprachen und Statements gibt, diese erst für den späteren Abend nach der Rückkehr zum Apollo vorgesehen sind. So lange halte doch nicht jeder durch von den etwas Älteren, findet sie.

