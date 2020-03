Die Siegener Autorin Anette Schäfer stellt in Neunkirchen ihren Liebesroman „Ein Herz und ein Krönchen“ vor.

Siegerland-Literatur Siegenerin Autorin Anette Schäfer liest in Neunkirchen

Neunkirchen. „Ein Herz und ein Krönchen“ heißt der Liebesroman der Autorin Anette Schäfer aus Siegen. Sie stellte das Werk in der Bibliothek Neunkirchen vor

Die Bibliothek Neunkirchen präsentierte ihrem Publikum kürzlich eine erfrischend moderne Liebesgeschichte, die direkt vor der Haustür spielt. Die Autorin Anette Schäfer aus Siegen las aus ihrer Neuerscheinung „Ein Herz und ein Krönchen“ und begeisterte mit vielerlei Anekdoten und Hintergrundinformationen rund um den Entstehungsprozess der Geschichte.

Im Schlosspark des Oberen Schlosses Siegen laufen sich Paula und Julian nach vielen Jahren zufällig wieder über den Weg. Diese Begegnung löst Erinnerungen, Zweifel, Ängste, Sehnsucht und allerlei Verwicklungen aus, denn schließlich waren die beiden zu Schulzeiten ein glückliches Paar gewesen. Das bietet Stoff für eine bitter-romantische Liebesgeschichte, angelehnt an den Hollywood-Film „Ein Herz und eine Krone“.

Aber auch Thematiken wie unterschiedliche familiäre und finanzielle Verhältnisse, Intrigen und Mobbing in der Schule sowie Karrierechancen von Frauen werden sensibel aufgegriffen. Ein besonderer Reiz für Siegerländer Leser: Fundiert recherchierte Schilderungen über Siegerländer Schauplätze fließen in den Text mit ein, und so mancher Straßen- oder Familienname birgt Parallelen zur Realität. Anette Schäfer legt mit diesem Buch ihren ersten Liebesroman, nicht aber ihr Schreibdebüt, vor. Nach ihren beliebten Siegerland-Krimis reizte sie ein anderes Genre, dessen Umsetzung ihr nicht weniger fesselnd gelungen ist.

